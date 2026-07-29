Christina Aguilera schwört auf diesen simplen Beautytrick

Christina Aguilera (45) ist für ihre wandlungsfähigen Looks bekannt – und jetzt hat die Sängerin gegenüber dem Magazin Marie Claire verraten, was hinter ihrem strahlenden Äußeren steckt. Dabei setzt die Sängerin weniger auf aufwendige Routinen als auf einen simplen, aber wirkungsvollen Trick: konsequenter Sonnenschutz. Auch beim Make-up hat Christina ihre Philosophie über die Jahre deutlich vereinfacht. "Wenn ich ausgehe, reicht mir ein wenig Concealer, eine leichte Foundation, Lipliner und ein Balsam – und ich bin fertig", erklärt sie im Interview.

Bei ihren Haaren, mit denen sie über die Jahre von Platinblond bis Pechschwarz jede Veränderung mitgemacht hat, hat sie ein anderes Motto: "Mein Haar war schon immer ein Teil meines kreativen Ausdrucks", sagt Christina und verweist auf ihre liebsten Pflegeprodukte der Marke Nexxus, für die sie als Werbegesicht arbeitet. Auch bei Düften hat sie klare Vorlieben: Orangendüfte helfen ihr, sich aufzumuntern, während Lavendel für Entspannung sorgt. Den Tag beginnt die Sängerin außerdem mit einem persönlichen Mantra: "Ich habe Frieden gefunden. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in meiner eigenen Kraft", sagt sie sich beim Aufstehen.

Abseits ihrer Beautytipps sorgt Christina seit Längerem aus einem anderen Grund für Gesprächsstoff. Ihr verändertes Körperbild löste zuletzt Spekulationen aus, ob sie das Abnehmmedikament Ozempic verwendet habe. Die Sängerin selbst führt ihre Gewichtsabnahme auf eine gesunde Ernährung und ein konsequentes Trainingsprogramm zurück. In der Vergangenheit hatte sie stets betont, ihre Kurven zu lieben und sich dem Schlankheitsdruck der Branche zu widersetzen – eine Haltung, die ihr nun von einigen Fans als Widerspruch ausgelegt wird, während andere ihren Look feiern.

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Imago Christina Aguilera bei der Abbey 35th Anniversary Party, 2026

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Getty Images Christina Aguilera, Juli 2025

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Getty Images Christina Aguilera bei einem Barry's-Event im September 2024