So luxuriös lebt Kourtney Kardashians Sohn Mason wirklich

Mason Disick (16) hat sich mit einer seltenen Instagram-Story zu Wort gemeldet – und dabei einen Einblick in sein luxuriöses Leben gegeben. Der Sohn von Kourtney Kardashian (47) und Scott Disick (43) postete für seine 765.000 Follower ein Foto eines dunkelgrünen Vintage Ford Bronco. Ein Auto, von dem die meisten Teenager nur träumen können. Mason ist der älteste Sohn von Kourtney und Scott und wuchs stets im Rampenlicht auf. Heute lebt er als großer Bruder von Penelope, Reign und Rocky das Leben eines privilegierten Teenagers.

Dass Mason in einem Umfeld aufwächst, in dem solche Autos keine Seltenheit sind, überrascht kaum. Seine Mutter Kourtney soll laut Medienberichten über ein Vermögen von rund 65 Millionen Dollar verfügen, ihr Ehemann, Blink-182-Drummer Travis Barker (50), über geschätzte 70 Millionen Dollar. Auch Masons Vater Scott steht mit einem geschätzten Vermögen von 45 Millionen Dollar gut da. Mason verbringt dabei häufig Zeit bei seinem Vater in Kalifornien – als Kourtney 2024 mit Travis und der Patchworkfamilie für einen Monat nach Australien reiste, entschied er sich, in Kalifornien bei Scott zu bleiben. "Mason möchte nicht mitkommen. Er ist ein Teenager und will bei seinen Freunden und seinem Vater sein", erklärte Kourtney damals. Zuletzt machte auch ein möglicher Umzug nach New York die Runde: In der Show The Kardashians verriet Scott seiner ehemaligen Schwägerin Khloé Kardashian (42), er denke darüber nach, zurück an die Ostküste zu ziehen – und Mason würde wahrscheinlich mitkommen. Bislang sind Vater und Sohn jedoch weiterhin an der Westküste geblieben.

Mason ist das älteste Kind aus der langjährigen Beziehung von Kourtney und Scott, die von 2006 bis 2015 ein Paar waren. Seine Geburt erlangte besondere Bekanntheit, weil sie im Finale der vierten Staffel von Keeping Up with the Kardashians ausgestrahlt wurde. Masons Geschwister Penelope (14) und Reign (11) stammen ebenfalls aus dieser Beziehung. Sein jüngster Bruder Rocky (2) ist das gemeinsame Kind von Kourtney und Travis Barker, die seit 2022 verheiratet sind.

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Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign, 2018

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Instagram / masondisick Mason Disick zeigt seinen Ford Bronco

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Instagram / masondisick Kourtney Kardashians Sohn Mason Disick, 2024