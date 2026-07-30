Darum zog Emma Chamberlain bei ihrem Podcast die Reißleine

Emma Chamberlain (25) hat jetzt offen über die Gründe gesprochen, die sie dazu bewogen haben, eine unbefristete Pause von ihrem Podcast "Anything Goes" einzulegen. Im Podcast "Aspiring" von Emma Grede gewährte die 25-Jährige seltene Einblicke in ihre emotionale Verfassung als Contentcreatorin. Bereits im April hatte sie ihren Fans mitgeteilt, dass sie sich eine Auszeit nehmen würde – ohne zu wissen, wie lange diese dauern würde. "Ich mache eine kleine Podcast-Pause", erklärte sie damals. "Ich weiß nicht, wie lange die Pause sein wird. Ich wünschte, ich hätte Antworten für euch. Ich habe keine Antworten für euch."

In dem intimen Gespräch schilderte Emma detaillierter, was zu diesem Schritt geführt hatte. Zunächst habe sie sich durch ihre YouTube-Inhalte emotional ausgelaugt gefühlt – was sie nach eigener Aussage schwer zugeben konnte: "Das war wirklich schwer für mich zuzugeben, weil ich eigentlich meinen Traumjob hatte." Das ständige Filmen ihres Alltags und der permanente Zugang, den sie ihren Fans zu ihrem Leben gewährte, hätten sich irgendwann negativ auf ihr echtes Leben ausgewirkt. "Das hat sich in mein reales Leben außerhalb meines Arbeitslebens eingeschlichen. Und dann war es so: Okay, ich kann das nicht mehr machen und ich muss einen großen Schritt zurücktreten", erklärte sie gegenüber Grede. Danach habe sie sich zunächst ihrem eigenen Podcast zugewandt, der sich für sie therapeutisch und unterhaltsam angefühlt habe. Doch auch dort holte sie der Druck irgendwann ein. Hinzu kamen Schuldgefühle, da sie immer das Gefühl gehabt habe, mehr liefern zu müssen. "Ich kämpfe wirklich damit, weil ich will, dass die Menschen zufrieden sind", so Emma.

Emma startete ihre Karriere vor knapp neun Jahren mit gerade einmal 16 Jahren auf Social Media und stieg seitdem zu einem der bekanntesten Gesichter im Netz auf. Neben ihrer Online-Präsenz arbeitet sie unter anderem als Roten-Teppich-Korrespondentin für Vogue und führt ihre eigene Kaffeemarke "Chamberlain Coffee". Trotz der Podcast-Pause verschwindet sie nicht komplett aus dem Internet. Ihren Fokus möchte sie künftig stärker auf visuelle Projekte auf YouTube und Instagram legen, da ihre "eigentliche Leidenschaft in der visuellen Unterhaltung" liege. Wie People berichtet, feierte das Multitalent zudem unlängst ihr Spielfilmdebüt in der Horrorkomödie "Forbidden Fruits", in der sie gemeinsam mit Lili Reinhart (29), Lola Tung (23), Alexandra Shipp (35) und Victoria Pedretti (31) zu sehen ist.

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Getty Images Emma Chamberlain bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "Marty Supreme" im Samuel Goldwyn Theater: Emma Chamberlain in Beverly Hills, 8. Dezember 2025

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Getty Images Emma Chamberlain bei der Paris Fashion Week 2024

Ist Emma Chamberlains Umgang mit Ruhm nachvollziehbar? Ja, Privatsphäre ist wichtig! Nein, Öffentlichkeit gehört zum Erfolg. Ergebnis anzeigen