Night Out: Samira Yavuz wurde von jungem Mann angeflirtet

Realitystar Samira Yavuz (32) hat sich kürzlich einen Mädelsabend gegönnt – und der hatte es in sich! Gemeinsam mit ihrer besten Freundin war die Zweifachmama in München unterwegs, um zu feiern und essen zu gehen. In ihrem Podcast "Main Character Mode" schwärmt sie jetzt davon: "Es war ein richtig lustiger Abend." Doch nicht nur das gute Essen und die Feierlaune sorgten für unvergessliche Erinnerungen – Samira wurde tatsächlich von einem jungen Mann angeflirtet.

Was dabei besonders bemerkenswert war: "In der Regel ist es nicht so, dass ich angesprochen werde", gesteht Samira offen. Weder vor ihrer Beziehung mit Serkan Yavuz (33) noch während der Zeit mit ihm – und auch danach nicht. Umso überraschter war sie deshalb an jenem Abend in München. "An dem Abend war es so krass, da war so ein junger Typ, der war nicht über 20, der hatte den Mumm und der hat sich getraut. Das fand ich irgendwie süß", berichtete Samira in ihrem Podcast. Wie die Begegnung mit dem mutigen jungen Mann letztlich ausging, ließ sie offen. Fest steht aber: Solche Abende möchte sie künftig öfter einplanen.

Der Mädelsabend kam übrigens kurz nach dem gemeinsamen Türkei-Urlaub mit Ex Serkan. Dieser Trip hatte viele Fans zunächst überrascht, weil es zwischen den beiden nach der Trennung mehrfach öffentlich gekracht hatte. In einer vorherigen Folge ihres Podcasts machte Samira aber klar, warum er trotzdem mit dabei war: "Entweder mache ich das Ganze mit Mama oder mit Serkan, weil ich mir selber sehr gut eingestehen kann, dass ich noch nicht so weit bin mit den Kindern, dass ich sagen würde, ein Urlaub alleine mit den Kindern wäre auch ein Urlaub für mich. Es ist ja mittlerweile nicht mehr günstig, in den Urlaub zu fliegen."

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz bei ihrer Night Out, Juli 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026

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Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025