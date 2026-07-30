Schluss: Oprah Winfrey schließt Mädchenschule in Südafrika

Oprah Winfrey (72) hat eine bedeutende Entscheidung bekanntgegeben: Ihre Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Südafrika wird Ende 2027 ihren Betrieb in der aktuellen Form einstellen. Das gab die Moderatorin am Mittwoch, dem 29. Juli, in einem offiziellen Statement bekannt. Nach fast 20 Jahren übergibt sie die Einrichtung an die lokale Provinzregierung, die das Schulgebäude anschließend weiterführen wird. Statt auf eine einzelne Schule zu setzen, will Oprah künftig auf ein erweitertes Stipendienprogramm für Mädchen in ganz Südafrika setzen.

Die verbleibenden Schülerinnen müssen sich keine Sorgen machen: Die Akademie wird noch zwei weitere Jahrgänge zu Ende begleiten. Alle noch eingeschriebenen Mädchen, die nicht mehr regulär abschließen, werden laut einem Sprecher gegenüber dem Magazin People vollständig von Oprah finanziert – bis zu ihrem jeweiligen Schulabschluss an anderen erstklassigen Schulen. Das neue Stipendienprogramm startet dann nach dem Ende des Schulbetriebs. "Insgesamt wird die Zahl der Mädchen, die durch dieses Modell Zugang zu Bildung haben, doppelt so hoch sein", erklärte ein Sprecher gegenüber People. In ihrem Statement betonte Oprah: "Der Traum war nie nur, eine Schule zu bauen. Es ging darum, in das grenzenlose Potenzial junger Frauen zu investieren."

Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2007 haben mehr als 1.000 Mädchen aus benachteiligten Verhältnissen in ganz Südafrika die Akademie abgeschlossen. Oprah investierte im Laufe der Jahre hunderte Millionen Dollar in das Projekt. Einer Studie zufolge, die in einer Pressemitteilung der Akademie zitiert wird, gaben fast alle befragten Absolventinnen an, im Anschluss einen höheren Bildungsweg eingeschlagen zu haben – und dass ihre Ausbildung das Leben ihrer Familien positiv verändert habe. Bereits in einem Titelstory-Interview mit People aus dem Jahr 2019 hatte Oprah ihre tiefe Verbundenheit mit dem Projekt deutlich gemacht: "Diese Schule ist mein größtes Vermächtnis. Diese Mädchen sind meine tiefste, größte Freude."

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Getty Images Oprah Winfrey umarmt Sithokomele P. Mabaso bei der Graduierung, 2017

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Getty Images Oprah Winfrey, Dezember 2024

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Getty Images Oprah Winfrey feiert mit Absolventinnen der Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Henley on Klip, Südafrika, 14. Januar 2012