Kaitlin Olson berichtet über den Verlust ihres Vaters

Kaitlin Olson (50) hat ihrer Mutter Melinda Olson auf Instagram zum Geburtstag gratuliert – und dabei auf einen besonders emotionalen Moment aufmerksam gemacht. Es ist der erste Geburtstag, den Melinda ohne ihren Mann Donald Lee Olson feiert, nachdem dieser vor wenigen Monaten verstorben ist. Die Schauspielerin postete dazu ein altes Foto ihrer Mutter und schrieb: "Wie niedlich ist meine Mama? Auf diesem Foto hatte sie gerade meinen Vater geheiratet, nachdem sie ihn an ihrem 21. Geburtstag kennengelernt hatte. Heute ist ihr erster Geburtstag ohne ihn seitdem." Für Kaitlin ist dieser Tag ein "sehr schwieriger" Meilenstein für die Familie.

In ihrem Post würdigte die Darstellerin auch die aufopferungsvolle Fürsorge ihrer Mutter in Donalds letzten Lebensmonaten. Melinda hatte ihn über fünf Monate hinweg auf der Intensivstation begleitet und unterstützt. "Sie ist eine unglaubliche Ehefrau... die Art und Weise, wie sie für meinen Vater eingetreten ist, gesprochen hat, ihn unterstützt hat und nie aufgegeben hat während fünf qualvollen Monaten auf der Intensivstation", schrieb Kaitlin. Ihren Vater selbst hatte sie bereits kurz zuvor auf Instagram mit den Worten geehrt: "Mein Vater ist gestorben. Meine erste Liebe, mein erster Beschützer und mein für immer liebster Mensch." Auch ihr Ehemann Rob McElhenney (49) meldete sich nach dem Tod seines Schwiegervaters zu Wort und schrieb: "Worte sind unmöglich. Es gibt niemanden wie ihn. Mein ganzes Ziel im Leben ist es, halb so ein Mann zu sein, wie er es war."

Kaitlin ist seit 2008 mit Schauspieler Rob McElhenney verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Alex, 14, und Leo, 13, die ihre Mutter in dieser schwierigen Zeit ebenfalls unterstützen. Laut dem Magazin Hello ließ es sich die Schauspielerin nicht nehmen, kurz nach dem Tod ihres Vaters bei einem Panel in Los Angeles für die letzte Staffel der Serie "Hacks" aufzutreten, in der sie mitspielt. Beruflich hat Kaitlin derzeit allen Grund zur Freude: Ihre Serie "High Potential", in der sie die Hauptrolle übernimmt, wurde bereits vor dem Finale der zweiten Staffel für eine dritte Staffel verlängert. Die Vorproduktion der neuen Folgen begann im Sommer 2026.

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Getty Images Kaitlin Olson, Schauspielerin, 2024

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Instagram / kaitlinolson Kaitlin Olson mit ihrem Vater Donald Lee Olson

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Getty Images Rob McElhenney und Kaitlin Olson