"Bester Freund": Zendaya schwärmt vom Leben mit Tom Holland

Bei der Londoner Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" hat Zendaya (29) rührende Worte für Tom Holland (30) gefunden. Gegenüber MTV UK schwärmte die Schauspielerin von ihm als eine Person, mit der sie gemeinsam gewachsen ist. "Tom ist ganz offensichtlich mein bester Freund, aber mit ihm diese Filme machen zu können, ist ein echtes Privileg. Ich liebe es, gemeinsam zu wachsen und ihm zuzuschauen. Er ist einfach der Beste", betonte sie.

Auch Tom selbst ließ zuletzt keinen Zweifel daran, wie viel ihm Zendaya bedeutet. Ebenfalls auf der britischen Premiere verriet er gegenüber Entertainment Tonight: "Zendaya bringt mir immer ein unglaubliches Gefühl von Ruhe. Selbst inmitten all des Wahnsinns und des Reisens um die Welt und des Filmemachens – niemand beruhigt mich so gut wie sie."

Tom und Zendaya lernten sich 2016 bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" kennen. Lange hielten sie ihre Beziehung unter Verschluss. Tom erklärte einmal, warum ihnen das so wichtig sei: "Ich rede nicht darüber. Ich versuche mein Bestes, es so privat wie möglich zu halten. Wir beide sind der Meinung, dass das der gesündeste Weg ist, als Paar voranzugehen." Öffentlich bestätigt wurde ihre Beziehung erst im Juli 2021, als Paparazzi-Fotos der beiden auftauchten. Mittlerweile soll das Paar sogar verheiratet sein.

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

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Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, Juni 2026