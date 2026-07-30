Emotional: Bill Kaulitz sieht seine Jugendliebe Sören wieder

In der finalen Folge der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" erlebt Bill Kaulitz (36) ein ganz besonderes Wiedersehen: Der Sänger trifft bei einem nachgeholten Abschlussball in Magdeburg seine Jugendliebe Sören wieder. Denn als Bill und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) mit 15 Jahren mit ihrer Band Tokio Hotel den großen Durchbruch schafften, schmissen sie die Schule und gingen auf Tour – ihren Abschlussball haben sie deshalb nie gefeiert. Das holen sie jetzt nach – mit einem Klassentreffen, auf das Bill sich vor allem wegen einer Person besonders freut.

Lange sah es jedoch so aus, als würde aus dem ersehnten Wiedersehen nichts werden: Sören sagte trotz persönlicher Nachricht von Bill zunächst ab. Bill zeigte sich enttäuscht. Doch dann stand Sören plötzlich doch da. Die beiden liefen aufeinander zu und fielen sich immer wieder in die Arme. "Als er dann da stand, das hat mich so überrascht. Da habe ich null mit gerechnet. Ich habe wirklich bei der Begrüßung gedacht, ich muss kurz weinen", schildert Bill gegenüber der Netflix-Kamera. Auch Sören zeigte sich sichtlich bewegt und beschreibt die Umarmung so: "Wir haben uns so lange gedrückt, das hat sich so ewig angefühlt – und gleichzeitig so kurz." Was Sören dabei noch nicht wusste: dass er überhaupt Bills erste große Liebe war. Im Interview zeigte er sich perplex: "Als er gemeint hat, ich sei seine Jugendliebe, war ich erstmal perplex, weil ich das nie so auf dem Schirm hatte." Ein Paar waren die beiden damals nämlich nie – Sören war damals der Freund von Bills bester Freundin Manuela. Dennoch gestand Bill: "Sören war meine erste große Liebe, in den war ich wirklich ganz, ganz doll verliebt."

Die neue Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" hält noch weitere emotionale Momente bereit. Zuletzt machte vor allem eine andere Begegnung Schlagzeilen: In der Serie ist zu sehen, wie Bill bei einer Poolparty mit Realitystar Jannik Kontalis (29) knutscht. Bill ist in der aktuellen Staffel also nicht nur mit seiner Vergangenheit konfrontiert – er zeigt sich auch offen für neue Verbindungen. Jannik legte kurz darauf noch nach: In einem Interview mit "RTL Exklusiv" sagte er: "Ich denke schon, dass man sagen kann, dass es von beiden Seiten ein kleiner Crush ist. Wir können uns eigentlich nicht sehen, ohne dass was läuft." Schon Anfang Juni hatte der Realitystar gegenüber RTL erklärt: "Bill und ich haben uns circa ein halbes Jahr gedatet. Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den größten Spaß!"

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast in Berlin

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles