Nach Gerüchten: Sam Smith bestätigt Verlobung mit Christian

Sam Smith (34) und Christian Cowan (30) haben den nächsten großen Schritt gewagt: Die beiden sind verlobt! Der britische Popstar bestätigte die freudige Neuigkeit in einem Interview mit der New York Times, auf das mehrere Medien aufmerksam wurden. Der Sänger und sein Partner, der als Modedesigner bekannt ist, sollen seit rund drei Jahren ein Paar sein. Gegenüber E! News sprach Sam auch offen darüber, was die Verlobung in der heutigen Zeit für sie bedeutet.

Im Gespräch mit dem Newsportal äußerte sich Sam emotional über queere Liebe und die Bedeutung, die sie in der aktuellen gesellschaftlichen Lage hat. "Für mich hat es etwas Radikales, in dieser Zeit, in dieser Welt queer zu sein und Liebeslieder zu singen", so der Musiker. Und weiter: "Ich werde nicht zulassen, dass das Gift, das ich lese und das ich sehe, meine Art zu lieben beeinflusst."

Schon vor rund drei Monaten brodelte die Gerüchteküche rund um Sam und Christian. Laut Page Six sollen die beiden kurz vor ihrem Met Gala-Auftritt im Mark Hotel in New York City über ihre Verlobung gesprochen haben. Ein Beobachter aus der Hotellobby behauptete damals: "Soweit ich weiß, war es eine private Verlobung. Sie sind überglücklich, und wie ich höre, so verliebt!"

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Getty Images Christian Cowan, Mai 2024

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Getty Images Sam Smith, 2024

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Getty Images Christian Cowan und Sam Smith bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City