"Nicht ernst nehmen": Jannik schießt gegen Bill Kaulitz

Nach einer Flirt-Geschichte in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" hat Realitystar Jannik Kontalis (29) nun deutliche Worte gegen Bill Kaulitz (36) gefunden. Jannik war in der dritten Staffel der Doku-Serie zu sehen und bekam dafür laut eigenen Angaben viel Hass aus der Öffentlichkeit ab. Jetzt schlägt er zurück: Auf Instagram kündigt er einen kostenpflichtigen Podcast an, in dem er zum Thema auspacken will – und gibt schon vorab auf der Plattform einen Vorgeschmack darauf, was ihn beschäftigt.

In seiner Kritik nimmt Jannik kein Blatt vor den Mund und geht Bill direkt an. Gegenüber seinen Followern auf Instagram fragt er: "Was hab ich euch getan? Ihr kennt mich nicht, warum sagt ihr sowas?" Und weiter: "Bill hingegen erzählt fast in jedem Podcast, wie viele Leute er gleichzeitig datet. Er hat sogar in der Netflix-Serie gesagt, dass er mit 40 Männern gleichzeitig schreibt, und das wird normalisiert und für schön empfunden. Und dann aber rumheulen, wenn man immer noch allein ist. Tut mir leid, ich kann's nicht ernst nehmen." Damit spielt er auf Bills öffentlich geäußerten Wunsch nach einem festen Partner an. Jannik betont außerdem, er sei stets zuvorkommend und nett gewesen – und habe dennoch von anderen gehört: "Bitte Bill, verlieb dich nicht in Jannik." Er ist überzeugt, nichts falsch gemacht zu haben, und kritisiert, dass es in jeder Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" einen Sündenbock gebe. In der aktuellen Staffel sei das er. Zudem zeigt sich Jannik enttäuscht darüber, dass Bill es zugelassen habe, dass er auf diese Weise dargestellt wurde. "Das hat mich verletzt", sagt Jannik in einer weiteren Story.

Bill Kaulitz ist vor allem als Sänger der Band Tokio Hotel bekannt. Die Netflix-Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz", in der er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) zu sehen ist, gewährt Einblicke in den Alltag der beiden. Zuletzt hieß es von Jannik im RTL-Interview noch, dass von beiden Seiten ein Crush bestehen würde und dass sie sich "nicht sehen können, ohne dass etwas läuft". Wie viel an dieser Aussage nun noch dran ist, bleibt offen. Jannik, der 1996 geboren wurde, ist aus dem Reality-TV bekannt und war durch seine Annäherung an Bill in der dritten Staffel plötzlich einem breiten Publikum bekannt. Mit seinem geplanten kostenpflichtigen Podcast will er nun seine eigene Sicht auf die Dinge schildern.

Anzeige Anzeige

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles