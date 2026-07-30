Annett Louisan lebt seit 2023 glücklich ohne Alkohol

Sängerin Annett Louisan (49) hat auf Instagram offenherzig über eine große Veränderung in ihrem Leben gesprochen: Seit 2023 trinkt die 49-Jährige keinen Alkohol mehr. In einem langen Beitrag auf der Plattform erklärt sie ihren Fans, was sie zu diesem Schritt bewogen hat – und wie sich ihr Leben seitdem verändert hat. "Ich habe Alkohol nie wegen des 'guten' Geschmacks getrunken, sondern wegen der Wirkung", gesteht die Musikerin ganz offen. Schon ein einziger Schluck habe gereicht, und sie habe sich sofort anders gefühlt: "Ein bisschen entspannter, enthemmter, euphorischer, aber es ist nun mal ein unechter Zustand."

Heute erlebt Annett alles ungefiltert und ohne künstliche Hilfsmittel – und das fühle sich besser an als alles zuvor. "Das ist das stärkste Gefühl von Freiheit, das ich jemals erlebt habe", schreibt sie. Auch mit der gesellschaftlichen Rolle von Alkohol rechnet die Sängerin in ihrem Post ab. Sie bezeichnet unsere Gesellschaft als "alkoholverherrlichend" und erinnert sich daran, wie es in ihrer Jugend als besonders cool galt zu trinken – gerade als Frau. Der Verzicht sei ihr trotzdem erstaunlich leichtgefallen. Mit dieser Entscheidung ist Annett nicht allein: Auch Model Bella Hadid (29) und Schauspieler Tom Holland (30) haben dem Alkohol den Rücken gekehrt. Ein anderes Beispiel liefert Musiker Nino de Angelo (62), der nach einer Phase der Abstinenz wieder zur Flasche greift – er fühle sich damit kreativer und näher an seinen Emotionen.

Annett Louisan ist seit über 20 Jahren eine feste Größe in der deutschen Musikszene. Bekannt wurde sie 2004 mit ihrem Hit "Das Spiel", der sie über Nacht zum Star machte. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Chanson, Pop und pointierten Texten hat sie sich seitdem einen treuen Fankreis aufgebaut. Privat ist die Sängerin verheiratet und Mutter eines Kindes. Die Offenheit, mit der Annett nun über frühere Gewohnheiten, gesellschaftlichen Druck und ihr heutiges Lebensgefühl schreibt, wird von ihren Fans mit Lob und Zustimmung unter dem Beitrag belohnt.

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Annett Louisan

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Getty Images Annett Louisan im Januar 2016 in Berlin

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Getty Images Annett Louisan bei "Udo Juergens – Mitten im Leben"