Nach Schussvorfall wird Elijah Bieniemys Zustand geprüft

Schockierende Nachrichten rund um Eric Bieniemy (56), Trainer der Kansas City Chiefs: Sein Sohn Elijah Bieniemy soll Ende Juli seine eigene Mutter angeschossen haben – und muss sich nun vor Gericht verantworten. Ein Richter ordnete am vergangenen Donnerstag in Virginia eine Prüfung der Verhandlungsfähigkeit des 27-Jährigen an, wie TMZ berichtet. Elijahs Pflichtverteidiger hatte diese Überprüfung zuvor beantragt, da sein Mandant unter psychischen Problemen leide und nicht in der Lage sei, an seiner eigenen Verteidigung mitzuwirken.

Elijah wird beschuldigt, am 26. Juli seine Mutter Mia Bieniemy im gemeinsamen Familienhaus in Virginia angeschossen zu haben. Die Anklage umfasst schwere Körperverletzung, den Einsatz einer Schusswaffe bei der Begehung einer Straftat sowie das Abfeuern einer Waffe innerhalb eines Wohngebäudes. Mia wurde an Arm und Schulter getroffen, zudem verlief ein Geschoss quer durch ihren Brustbereich. Inzwischen ist sie nicht mehr auf der Intensivstation und befindet sich in einem stabilen Zustand – das bestätigte Chiefs-Cheftrainer Andy Reid diese Woche gegenüber Reportern. Elijah selbst erschien nicht zu dem Gerichtstermin, auch kein anderes Mitglied der Familie Bieniemy war anwesend, wie Fox 5 berichtete. Derzeit sitzt er ohne die Möglichkeit einer Kaution in Untersuchungshaft.

Was genau zu der Eskalation innerhalb der Familie führte, ist weiterhin unklar. Fest steht bislang nur, dass der Fall nicht nur wegen der schweren Vorwürfe, sondern auch wegen der familiären Konstellation für große Aufmerksamkeit sorgt. Eric Bieniemy ist als Footballtrainer in der Öffentlichkeit bekannt, während nun vor allem das persönliche Umfeld des Sportlers im Fokus steht.

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Getty Images Eric Bieniemy beim Trainingslager der Kansas City Chiefs in St. Joseph, Missouri, Juli 2026

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Getty Images Eric Bieniemy beim Rookie-Minicamp der Chicago Bears in Halas Hall, Lake Forest

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