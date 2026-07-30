Fürstin Charlène wäre als junges Mädchen beinahe ertrunken

Der Fürstenpalast von Monaco erstrahlte in leuchtendem Blau – anlässlich des Welttags der Ertrinkungsprävention, der jährlich am 25. Juli begangen wird. Das Datum dürfte Fürstin Charlène (48) besonders nahegehen, denn kaum jemand weiß so gut wie sie, welches Leid das Ertrinken hinterlässt. Die ehemalige Leistungsschwimmerin hat in der Vergangenheit offen über ihre eigenen traumatischen Erfahrungen mit Wasser gesprochen. Gegenüber Ouest-France erinnerte sie sich an den Verlust ihres Cousins Richard, der im Alter von fünf Jahren ertrank: "Es war furchtbar. Ich glaube nicht, dass dieser Schmerz jemals vergehen wird."

Doch das sind nicht Charlènes einzige schlimme Erinnerungen an das Wasser. In einem Interview mit Radio Vatikan hatte die Fürstin bereits 2015 verraten, dass sie als Kind selbst dem Ertrinken knapp entkommen war: "Die größte Angst meines Lebens war zu ertrinken. Ich wäre als Kind fast ertrunken." Auch ein guter Freund verlor auf tragische Weise seine Enkeltochter, und während eines Urlaubs war Charlène eigenen Worten zufolge Zeugin, wie drei Menschen ertranken. All das hat sie geprägt. "Dieses Thema berührt mich sehr, nicht nur als Schwimmerin", sagte sie gegenüber Ouest-France.

Charlène setzt sich mit ihrer Fondation Princesse Charlène de Monaco aktiv dafür ein, Kindern aus benachteiligten Familien das Schwimmen beizubringen. Weltweit ertrinken jährlich über 300.000 Menschen. "Ich bin zutiefst besorgt über den starken Anstieg der Ertrinkungsunfälle. Ja, ein Großteil dieser Tragödien wäre vermeidbar", erklärte sie im Gespräch mit Ouest-France. Dabei betonte sie, dass jeder Todesfall weitreichende Folgen hat: "Hinter jedem Opfer steht nicht nur ein verlorenes Leben, sondern auch eine zutiefst erschütterte Familie." Wasser, so die dreifache Olympiasiegerin, "muss ein Ort der Freude und nicht der Trauer bleiben".

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Getty Images Fürstin Charlène im Juli 2024 in Paris

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Kevork Djansezian / Freier Fotograf / GettyImages Fürstin Charlène als Schwimmlehrerin

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Imago Fürstin Charlène von Monaco besucht die Ausstellungen zum 150. Jubiläum der ersten diplomatischen Mission zwischen Spanien und Monaco in Madrid