Jason Sudeikis zeigt erstmals seine Kinder auf dem Teppich

Großer Familienauftritt für Jason Sudeikis (50): Der Schauspieler hat die Premiere der vierten Staffel seiner Serie "Ted Lasso" in Los Angeles in einen ganz besonderen Moment verwandelt. Der Darsteller erschien auf dem roten Teppich im Academy Museum of Motion Pictures gemeinsam mit seinen Kindern Otis (12) und Daisy (9) – und bescherte den beiden damit ihr erstes offizielles Red-Carpet-Debüt. Die Kinder, die er mit seiner Ex Olivia Wilde (42) hat, posierten neben ihrem Vater und versuchten dabei tapfer, die Sonne aus ihren Gesichtern zu halten.

Jason und Olivia hatten sich nach rund zehn gemeinsamen Jahren im Jahr 2020 getrennt. Die beiden teilen sich seitdem die Betreuung ihrer zwei Kinder. In der Vergangenheit hatte Jason immer wieder betont, wie sehr ihn seine Rolle als Vater beeinflusst. In der "Today"-Show erklärte er: "Ein großer Teil davon ist, vor allem nachdem man Kinder hat: Ist das, was du tun wirst, die Zeit und die Energie wert?" Weil seine Kinder während der Dreharbeiten in London bei ihm waren, sei ihm besonders wichtig gewesen, dass sich die Arbeit richtig anfühlt und "nicht belanglos" ist.

Auch Olivia sprach in jüngster Zeit offen über die gemeinsame Elternschaft. Im Podcast "Call Her Daddy" lobte die Regisseurin die Aufteilung mit Jason: "Ich bin wirklich dankbar für die Möglichkeit, diese Zeit mit meinen Kindern zu haben, in der ich vollständig bei ihnen bin, vollständig in sie eingetaucht", sagte sie. Olivia ging ebenfalls im Podcast genauer auf ihr Ehe-Aus mit Jason ein und erzählte darüber, dass ein bestimmter Satz die Beziehung beendete.

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Imago Jason Sudeikis bei der Premiere von "Ted Lasso" Staffel 4, 2026

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Imago Jason Sudeikis mit seinen Kindern bei der Premiere von "Ted Lasso" Staffel 4, 2026

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Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019