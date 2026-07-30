Nach Ehekrise: Anna und Gerald Heiser feiern Hochzeitstag

Acht Jahre sind es nun schon – und Anna (36) und Gerald Heiser (41) lassen es sich nicht nehmen, diesen Meilenstein ihrer Ehe gebührend zu feiern. Das Ehepaar, das sich 2017 in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennengelernt hatte, teilte jetzt auf Instagram eine romantische Bilderstrecke seiner kirchlichen Trauung vom 29. Juli 2018. Zu sehen sind Aufnahmen vom Shooting auf einer Wiese, strahlende Gesichter vor dem Altar und ein gemeinsames Foto im Hochzeitsauto. Dazu schrieben die beiden: "Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden."

Heute leben Anna und Gerald gemeinsam mit ihren zwei Kindern, Sohn Leon und Tochter Alina, in Danzig – Annas Heimat in Polen. Dorthin zogen sie, nachdem sie ihre Farm in Namibia verkauft hatten. Der Neustart brachte jedoch neue Sorgen mit sich: Ihre dreijährige Tochter Alina musste zuletzt für längere Zeit ins Krankenhaus, und die verschriebenen Medikamente schlugen zunächst nicht an. Nach einem weiteren Arztbesuch gab Anna Entwarnung, dass Alina vorerst nicht erneut stationär behandelt werden müsse. Zudem kämpft die Familie aktuell mit einem Wasserschaden im neuen Haus.

Der Hochzeitstag hat für das Paar eine ganz besondere Bedeutung – nicht zuletzt, weil die Ehe in der Vergangenheit auf eine harte Probe gestellt wurde. Finanzielle Schwierigkeiten in Namibia hatten eine handfeste Ehekrise ausgelöst. Noch zum siebten Jahrestag schrieb Anna: "Ich habe nie an das verflixte siebte Jahr geglaubt. Bis es kam." Und weiter: "Heute, sieben Jahre nach dem Jawort, weiß ich: Liebe ist nicht immer leicht, aber sie ist stärker als jede Krise. Und wenn man gemeinsam durch die dunkelsten Tage geht, scheint das Licht am Ende noch heller." Geheiratet hatten die beiden damals in Annas Heimatland Polen vor rund 120 Gästen – auch TV-Moderatorin Inka Bause (57) war mit dabei. Ein zweites Hochzeitsfest feierten sie anschließend auf ihrer Farm in Namibia.

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Tv-Bekanntheiten

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern im November 2024

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