"Bridgerton"-Star Ruby Barker hat mit dem Rauchen aufgehört

Ruby Barker, bekannt als Marina Thompson aus der Erfolgsserie Bridgerton, hat eine bemerkenswerte Veränderung in ihrem Leben vollzogen. Die Schauspielerin hörte nach 18 Jahren mit dem Rauchen und Vapen auf - eine Gewohnheit, die sie bereits im Alter von elf Jahren begann. Auf Instagram teilte sie jetzt ein Video von sich beim Training mit ihrem Coach und sprach dabei offen darüber, wie sehr sie ihre Gesundheit in den letzten Monaten umgekrempelt hat.

In dem Video erklärt Ruby, dass sie ihrer Lunge durch jahrelanges Rauchen und Vapen erheblichen Schaden zugefügt hat. Den entscheidenden Wendepunkt beschreibt die 29-Jährige so: "Ich wollte schon seit über einem Jahr aufhören. Dann kam ein Tag, an dem ich einen Hügel hochgegangen bin und einfach nicht mehr konnte. Und ich dachte: Ich bin 29 Jahre alt. Das sollte nicht so schwer sein." Weiter führte sie aus: "Ich habe den Vape in den Mülleimer geworfen und nie mehr zurückgeschaut." Seitdem trainiert die Schauspielerin zwei- bis dreimal pro Woche im Fitnessstudio und verbringt dort mittlerweile immer mehr Zeit auf dem Laufband. Ihr Trainer Muyi Oshod habe ihr dabei besonders geholfen: "Muyi war mein Fels in der Brandung", schrieb Ruby in den Kommentaren.

Rubys Weg zu mehr Gesundheit begann nicht erst jetzt, wie People berichtet. Bereits 2023 teilte sie Vorher-Nachher-Fotos auf Instagram und betonte, dass ihre körperliche Veränderung vor allem das Ergebnis sogenannter innerer Arbeit gewesen sei - und nicht eines bestimmten Diätprogramms. "Kochen, Bewegen, Schlafen, akzeptieren, wo ich bin, und trotzdem wieder aufstehen", beschrieb sie damals ihren Ansatz. Zu dieser Zeit sprach die Britin auch offen über ihre bipolare Störung, Panikattacken beim Gedanken ans Fitnessstudio sowie über Essgewohnheiten, mit denen sie zu kämpfen hatte. "Gesundheit ist Reichtum", fasste Ruby ihre Einstellung zusammen.

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Getty Images Ruby Barker im Dezember 2023

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Getty Images Ruby Barker, Schauspielerin

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Getty Images Ruby Barker im Oktober 2023 in London