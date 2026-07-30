Jeremy Allen White zeigt am Strand seinen Hammer-Body

Jeremy Allen White (35) zeigt sich derzeit von seiner wohl fittesten Seite: Der Schauspieler wurde in dieser Woche an einem sonnigen Strand mit Freunden gesichtet, wo er seinen durchtrainierten Oberkörper präsentierte. Auf Instagram teilte sein Kumpel Kahiem Rivera mehrere Bilder der Auszeit am Meer und brachte damit die sozialen Netzwerke zum Glühen. Auf den Fotos, die auch auf dem offiziellen Account von Just Jared zu sehen sind, zeigt sich Jeremy oben ohne beim Spazieren auf der Promenade, beim Abkühlen im Wasser und beim entspannten Chillen im Sand. Während die Freunde den Tag sichtbar genießen, sorgen vor allem Jeremys definierte Muskeln für Begeisterung in der Kommentarspalte – und die Fans können offenbar nicht genug von den heißen Schnappschüssen bekommen.

Wie Jeremy seinen Körper in Form hält, verriet er in einem Interview mit dem Magazin GQ. Statt klassischem Krafttraining im Fitnessstudio setzt der Schauspieler auf Workouts unter freiem Himmel: "Ich suche mir einen Park mit einem Outdoor-Fitnessstudio – so trainiere ich am liebsten", erklärte er. "Ich nehme ein Springseil mit und mache Klimmzüge, Liegestütze und Dips. Besonders in New York gefällt mir das Training draußen, weil dort immer jemand ist, der besser ist als ich. Das weckt meinen Ehrgeiz, sodass ich am Ende meist noch ein bisschen härter trainiere."

Beruflich hatte Jeremy zuletzt ebenfalls viel um die Ohren. Die finale Staffel von "The Bear" ist abgedreht – das Ende der Kultserie ging dem Schauspieler dabei sichtlich nahe. Außerdem kam sein Film "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" bereits vor ein paar Monaten in die Kinos. Jetzt scheint sich der Schauspieler erst einmal eine kleine Auszeit zu gönnen. Jeremy hält sein Privatleben meist eher zurück, umso mehr Aufmerksamkeit bekommen solche ungezwungenen Einblicke abseits des roten Teppichs. Gerade entspannte Momente mit Freunden scheinen bei seinen Fans besonders gut anzukommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White beim FX-Event "The Bear" Final Family Meal im Nine Orchard in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White bei den AFI-Awards

Anzeige Anzeige

Disney+ Jeremy Allen White in "The Bear"