Für diese Serienrolle trainierte Emmy Rossum fast zwei Jahre

Emmy Rossum (39) geht für ihre neue Krimiserie so richtig an die Grenzen: Für ihre Rolle als FBI-Agentin Alice Black in der neuen Hulu-Produktion "Furious" hat die Schauspielerin rund anderthalb Jahre lang hart trainiert. Wie sie jetzt dem People-Magazin erzählt, verbrachte Emmy viel Zeit in Texas, wo sie gemeinsam mit der früheren FBI-Agentin Jennifer Coffindaffer an Waffenübungen und Einsatztaktiken feilte. Neben dem Schießtraining legte Emmy auch zehn Pfund Muskelmasse zu – erreicht durch intensives Gewichtheben und eine eiweißreiche Ernährung. "Ich hatte überall Gewichte herumliegen. Ich hatte Gewichte in der Garderobe, Gewichte im Wohnwagen, Gewichte unter dem Bett. Manchmal haben [mein Co-Star] Jake Lacy und ich kurz vor einer Szene ein bisschen Gewichte gestemmt", so die Schauspielerin.

Doch das körperliche Training war nur ein Teil ihrer Vorbereitung. Emmy informierte sich auch intensiv über die psychischen Belastungen, die der Job im Strafverfolgungswesen mit sich bringt. Besonders bewegte sie das Gespräch mit einer Mutter, die als Polizistin arbeitet: "Sie bringt ihren Kindern bei, Nummernschilder auswendig zu lernen. Als Mutter hat mich das sehr getroffen", erzählt sie. Neben diesem Schockmoment schilderte sie auch, wie sie mit Ritualen in ihre Rolle findet und nach den Drehs wieder zurück in ihren Alltag mit Mann und Kindern wechselt. So trug sie jedes Mal ein Parfüm mit Kaffee- und Croissant-Duft auf, das sie speziell für ihre Figur ausgewählt hatte. "Es bereitet mich jeden Morgen so vor, dass ich sage: 'Okay, ich werde jetzt zu dieser Person. Ich bin nicht ich'", erklärt sie.

Emmy ist bei "Furious" nicht nur als Darstellerin tätig, sondern auch als ausführende Produzentin und Entwicklerin der Serie. Inhaltlich geht es um die FBI-Agentin Alice Black, die auf der Suche nach einer mysteriösen und berechnenden Serienmörderin ist. Und je tiefer sich die Agentin auf die Spur der Mörderin begibt desto mehr verschwimmt die Grenze zwischen richtig und falsch. Ob sich die intensive Vorbereitung gelohnt hat, davon können sich die Zuschauer jetzt seit dem 27. Juli auf Hulu und Disney+ selbst überzeugen. Vor kurzem sprach Emmy auch noch über ein ganz anderes Kapitel ihrer Karriere: ihren Ausstieg aus "Shameless". Im Podcast "Call Her Daddy" räumte sie mit Gerüchten auf, die sich seit Jahren halten.

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Getty Images Emmy Rossum bei der Premiere von Hulus "Furious" im Metrograph in New York City

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Getty Images Emmy Rossum und Sam Esmail bei der Premiere von "Leave The World Behind" im Paris Theater in New York City am 4. Dezember 2023

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Getty Images Der "Shameless"-Cast, 2018