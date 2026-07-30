Elizabeth Hurley bringt Billy Ray zurück zur Country-Liebe

Ein romantisches Pärchen-Update von Billy Ray Cyrus (64) und Elizabeth Hurley (61): Der Countrysänger postete am Montag auf Instagram ein gemeinsames Foto mit seiner Freundin – und nutzte den Beitrag für eine herzliche Liebeserklärung der anderen Art. Denn Billy Ray bedankte sich öffentlich bei Elizabeth dafür, dass sie ihm seine Liebe zur Countrymusik neu entfacht hat. "Es ist besser als nur okay – danke dir, dass du mich daran erinnert hast, wie sehr ich Countrymusik liebe. Es fühlt sich an wie nach Hause kommen", schrieb er zu dem Bild. Elizabeth ließ die Geste nicht unbeantwortet und kommentierte: "Ich liebe dich."

Unter dem Post überschütteten die fast zwei Millionen Follower des Sängers das Paar mit Glückwünschen. "Wunderschönes Foto. Ich freue mich so für euch beide!", schrieb ein Fan. Auch andere Kommentare gingen in dieselbe Richtung – viele Nutzer betonten, dass Billy Ray seit seiner Beziehung mit Elizabeth wie ausgewechselt wirke. "Seit du mit Elizabeth zusammen bist, siehst du wirklich endlich glücklich aus! Wunderbar, das zu sehen", schrieb ein weiterer Follower.

Schon vor Kurzem hatte Billy Ray im Gespräch mit dem Magazin People sehr persönliche Worte über Elizabeth gefunden. Damals erzählte er, dass sie während der Arbeit an seinem Album "The Hill" in sein Leben getreten sei. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2022 am Filmset von "Weihnachten im Paradies", wieder näher kamen sie sich aber erst Anfang 2025 nach Billy Rays Scheidung von Firerose. Über die Verbindung zu Elizabeth sagte er gegenüber People, zwischen ihnen gebe es trotz aller Gegensätze viel Gemeinsames. Besonders offen klang auch dieses Fazit des Sängers: "Ich habe im Moment eine Ruhe und einen inneren Frieden, weil ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin – und Liebe fühlt sich auf jeden Fall gut an." Seine Worte zeigen: Mit Elizabeth verbindet Billy Ray, der nach einer Krankheit mit Stimmproblemen zu kämpfen hatte, offenbar ein Gefühl von Ruhe und Zuversicht.

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Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley an Ostern 2026

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Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, August 2025

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Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, April 2025