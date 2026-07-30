Hannah Waddingham verrät Tochters Einfluss auf "Ted Lasso"

Hannah Waddingham (52) lässt sich von ihrer zwölfjährigen Tochter Kitty bei ihrer Arbeit inspirieren – und das ganz offensichtlich. Bei der Premiere der vierten Staffel von "Ted Lasso" am 27. Juli in Los Angeles verriet die Schauspielerin gegenüber E! News, dass Kitty ihre Darstellung der Figur Rebecca Welton in der Apple-TV-Serie maßgeblich beeinflusst. "Das Geschenk meines kleinen Mädchens hat mich mit meiner jungen Dame in der Show an einen besonderen Ort gebracht", erklärte sie. Die vierte Staffel von "Ted Lasso", in der Hannah neben Jason Sudeikis (50), Juno Temple, Brett Goldstein und Brendan Hunt zu sehen ist, startet am 5. August.

Die Mutterrolle bringt für die Schauspielerin aber auch schwierige Gefühle mit sich. In einem Interview mit The Guardian sprach sie offen über ihr schlechtes Gewissen wegen der vielen Zeit, die ihr Job sie von Kitty fernhält. "Ich bin dabei, für die nächste Staffel von 'Ted Lasso' auf Pressereise zu gehen – und das Mama-Schuldgefühl setzt ein. Aber ich muss versuchen, dagegen anzukämpfen", so Hannah. Damit Kitty trotzdem immer bei ihr ist, findet die Britin kreative Wege. Bei den Screen Actors Guild Awards 2024 etwa trug sie auf dem roten Teppich eine selbstgebastelte Papp-Clutch ihrer Tochter. "Ich hab sie genommen und gedacht: 'Die hat eigentlich mehr Platz als eine normale, überteuerte Designertasche – also nehme ich sie auf den roten Teppich mit'. Ich habe es mit Absicht gemacht, um ihr zu zeigen, dass sie nie weit von mir entfernt ist", erzählte sie.

Auch in Sachen Körperbild möchte Hannah ihrer Tochter ein gesundes Vorbild sein. In einem Podcast des Magazins Women's Health betonte sie, wie wichtig ihr ein entspannter Umgang mit Essen ist. "Ich bin in keiner Hinsicht eine kleine Frau. Achte ich auf mich? Ja. Bin ich davon besessen? Absolut nicht. Sie sieht mich Chips essen – wir gehen gemeinsam Burger essen. Das werde ich immer sicherstellen", sagte die Schauspielerin. Hannah zieht Kitty als alleinerziehende Mutter auf – der Vater des Kindes ist ihr Ex-Partner Gianluca Cugnetto.

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Getty Images Hannah Waddingham bei der Weltpremiere von Project Hail Mary in London

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Getty Images Jason Sudeikis und Hannah Waddingham beim Photocall für "Ted Lasso" Staffel drei

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Getty Images Hannah Waddingham bei den Olivier Awards 2023