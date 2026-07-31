Kelly Kruger und Ex verzichten nach Scheidung auf Unterhalt

Kelly Kruger und Darin Brooks haben ihre Scheidung nun endgültig unter Dach und Fach gebracht. Wie TMZ berichtet, unterzeichneten die beiden Soapstars eine umfassende Vereinbarung, mit der sie ihre Trennung offiziell regeln. Der Deal hält fest, dass Kelly und Darin komplett auf Ehegattenunterhalt verzichten und auch keinen Kindesunterhalt voneinander fordern. Stattdessen wollen die Ex-Partner ihre zwei gemeinsamen Kinder weiterhin gemeinsam betreuen und sich das Sorgerecht teilen.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass Darin sämtliche Autos behält, die auf seinen Namen zugelassen sind, ebenso alle Bank- und Investmentkonten, die nur ihm gehören. Auch seine Geschäftsanteile und die Tantiemen aus seinen Soap-Jobs bleiben komplett bei ihm. Kelly wiederum sichert sich alle eigenen Einkünfte, Residuals aus ihren TV-Rollen, ihren Schmuck, ihre Kleidung und Vermögenswerte, die sie geerbt hat. Beide legen damit im Detail fest, dass jeder sein eigenes Vermögen verwaltet und künftig finanziell unabhängig vom anderen ist. Zusätzlich ist fixiert, dass keiner von beiden später noch Unterhalt nachfordern kann – das Kapitel Ehe ist damit nicht nur emotional, sondern auch rechtlich abgeschlossen.

Kennengelernt hatten sich die Schauspielerin und der Schauspieler bereits 2010: Kelly hatte damals einen Gastauftritt in der College-Football-Sitcom "Blue Mountain State", in der Darin eine Hauptrolle spielte. Vier Jahre später kreuzten sich ihre Wege erneut – diesmal vor der Kamera der Seifenoper "The Bold and the Beautiful", wo beide Teil des Ensembles wurden. Kelly ist Kanadierin, Darin stammt aus den USA.

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Getty Images Darin Brooks und Kelly Kruger

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Instagram / theedarinbrooks Darin Brooks und Kelly Kruger mit ihren beiden Mädels

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Getty Images Darin Brooks und Kelly Kruger