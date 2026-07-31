König Charles bereitet wohl Zimmer für Harry im Palast vor

Prinz Harry (41) wird im September erneut nach Großbritannien reisen – und diesmal soll er tatsächlich im Buckingham Palast übernachten. König Charles (77) hat seinem Sohn offenbar wieder einen Platz in der Londoner Residenz angeboten, wie The Sun berichtet. Der Anlass für Harrys Besuch sind die jährlichen WellChild Awards, an denen der Herzog von Sussex regelmäßig teilnimmt. Laut Insidern will Harry das Angebot diesmal deutlich früher annehmen als beim letzten Mal – der Plan ist, dem Königshaus und der Polizei bereits 28 Tage im Voraus Bescheid zu geben.

Beim Juli-Besuch der Sussexes war eine ähnliche Übernachtung im Palast noch gescheitert. Harrys Sprecher hatte damals erklärt: "Es ist enttäuschend, dass das Angebot jetzt zurückgezogen wurde. Warum die Übernachtung, nachdem sie formell angenommen worden war, nun im letzten Moment rückgängig gemacht wurde, ist uns unklar." Der Palast hingegen machte geltend, Harry habe zu spät zugesagt, sodass die nötigen Vorbereitungen nicht mehr rechtzeitig hätten getroffen werden können. Harry übernachtete schließlich in einer privaten Unterkunft. Royalexperte Robert Jobson wertete das erneute Angebot von Charles als positives Zeichen: "Es scheint, dass es ein schrittweiser Prozess ist und sich die Dinge verbessern", sagte er gegenüber The Sun.

Sollte Harry tatsächlich im Buckingham Palast übernachten, wäre es das erste Mal seit drei Jahren, dass er in einer königlichen Residenz nächtigt. Seitdem er aus Frogmore Cottage ausziehen musste, wird ihm zwar grundsätzlich Unterkunft in royalen Anwesen angeboten – bisher hatte es mit einer Übernachtung jedoch nicht geklappt. Der September-Besuch folgt auf ein emotionales Familientreffen im Juli, bei dem Charles und Königin Camilla (79) erstmals seit vier Jahren wieder Zeit mit ihren Enkeln Archie (7) und Lilibet (5) verbringen konnten.

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Getty Images Prinz Harry zurück in London

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Imago König Charles und Königin Camilla in London an seinem 77. Geburtstag, November 2025

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern