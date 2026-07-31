Zehnjähriges: Tom Holland schwärmt vom "Spider-Man"-Team

Zehn Jahre als Spider-Man – und Tom Holland (30) ist noch immer begeistert. Bei der Premiere seines neuen Films "Spider-Man: Brand New Day" in Los Angeles schwärmte der britische Schauspieler gegenüber The Hollywood Reporter von der engen Verbundenheit mit dem Team hinter den Kulissen. "Hier gibt es eine Familie bei Marvel und Sony. Wir machen diese Filme seit zehn Jahren und wir sind alle wirklich gute Freunde", sagte er. Und weiter: "Wenn wir alle zusammenkommen, fühlt es sich immer so an, als würde etwas Magisches passieren." Selbst die Premiere des neuen Films habe sich für ihn wie die "allererste" angefühlt – ein Zeichen dafür, wie viel ihm die Rolle bis heute bedeutet.

Beim selben Gespräch äußerte sich Tom auch zu seiner Zukunft im Marvel Cinematic Universe, kurz MCU. Seine Antwort dürfte Fans beruhigen: "Ich werde die Rolle spielen, solange sie mich dabeihaben wollen", verriet er mit einem Lächeln. Als einzige Bedingung für seinen Verbleib nannte er den Erfolg des neuen Films: "Wenn dieser Film erfolgreich ist, werden wir wohl sehen." "Spider-Man: Brand New Day" ist seit dem 29. Juli 2026 auch in deutschen Kinos zu sehen und markiert Toms insgesamt siebten MCU-Auftritt als Spinnenmann sowie seinen vierten Solofilm in der Rolle.

Die Figur des Peter Parker hat Tom seit seiner ersten Verkörperung im Jahr 2016 sichtlich geprägt. "Die Figur war das Geschenk meines Lebens", gestand er in dem Interview. Im neuen Film spielt er einen Peter Parker, der nach einem Zauber von Doctor Strange gezwungen ist, New York anonym zu beschützen – bis seine Kräfte eine unerwartete Veränderung durchlaufen. "Spider-Man: Brand New Day" setzt dabei vier Jahre nach den Ereignissen von "Spider-Man: No Way Home" an. Für Tom ist es bereits das zehnte Jahr in der ikonischen Rolle – und nach eigener Aussage fühlt sich die Leidenschaft dafür noch genauso frisch an wie am Anfang.

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Getty Images Tom Holland für "Spider-Man: Brand New Day" am UGC Cine Cité Bercy, 24. Juni 2026

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Imago Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in Los Angeles

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Imago Tom Holland und Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Homecoming" im Ham Yard Hotel in London, 15. Juni 2017