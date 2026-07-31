Luke bremst ihn: Oliver Pocher provoziert mit Frauen-Aussage

Oliver Pocher (48) hat in seinem Format "Hey, Olli" mit Aussagen über Frauen für Widerspruch gesorgt. In der neuesten Folge, die in Köln aufgezeichnet wurde, geriet der Comedian mit Luke Mockridge (37) aneinander, als er erklärte, den "größeren Spaß" in seinem Leben eher mit Männern zu haben. Dabei schob Oliver direkt hinterher, man müsse die Sexualität dabei "ausklammern". Genau das wollte Luke so aber nicht stehen lassen. Der Komiker fiel ihm ins Wort und machte deutlich, dass er diese Sicht für problematisch hält. Damit bekam Oliver ausgerechnet von seinem prominenten Gesprächspartner offen Kontra.

Auslöser der Diskussion waren weitere zugespitzte Aussagen von Oliver über Frauen. In dem Gespräch behauptete er unter anderem, Frauen würden sich untereinander hassen, seien schwieriger und könnten Konflikte nicht so leicht beiseitelegen wie Männer. Luke hakte daraufhin nach und stellte die grundsätzliche Einordnung infrage. "Das kannst du nicht sagen", entgegnete er und machte klar, dass eine solche Formulierung Frauen auf einen einzigen Zweck reduziere. Später legte er noch nach und sagte sinngemäß, diese Aussage verrate mehr über Oliver als über Frauen. Der Comedian führte weiter aus, dass hinter solchen Pauschalurteilen eher persönliche Enttäuschungen stecken würden als eine allgemeingültige Wahrheit. Oliver konterte im Verlauf des Talks mit einer provokanten Frage und spielte dabei auf ältere Vorwürfe gegen Luke an. Der blieb jedoch ruhig und betonte, dass die Frage, von wem jemand verletzt worden sei, für ihn nichts mit dem Geschlecht zu tun habe.

Oliver sorgt in seinen öffentlichen Formaten immer wieder mit Spitzen gegen sein Privatleben und frühere Beziehungen für Gesprächsstoff. Besonders rund um seine Ex-Partnerinnen hatte er sich in der Vergangenheit mehrfach deutlich geäußert. Luke wiederum zeigte in diesem Schlagabtausch eine andere Linie und widersprach den Verallgemeinerungen direkt im Gespräch. Gerade weil sich die beiden als Kollegen auf Augenhöhe gegenübersaßen, bekam der Moment eine besondere Dynamik. Statt die Aussagen einfach stehen zu lassen, lenkte Luke die Unterhaltung auf den persönlichen Hintergrund hinter solchen Sätzen. So wurde aus der lockeren Runde in "Hey, Olli" plötzlich eine ungewöhnlich ernste Debatte über Frust, Rollenbilder und den Umgang mit Enttäuschungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Luke Mockridge beim Deutschen Fernsehpreis

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Luke Mockridge beim Mockridge Comedy Circus im Circus Rondel in Düsseldorf, 24.01.2026