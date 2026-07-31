Sadie Sink heizt Gerüchte um ihre Marvelrolle an

Wer spielt sie in "Spider-Man: Brand New Day"? Diese Frage beschäftigt Marvel-Fans seit geraumer Zeit – und Sadie Sink (24) lässt sie weiter rätseln. Die Schauspielerin war jetzt zu Gast in der "Tonight"-Show bei Moderator Jimmy Fallon (51) und ließ sich von ihm sechs konkrete Fan-Theorien zu ihrer geheimnisvollen Rolle vorlegen. Doch statt Klarheit zu schaffen, antwortete sie auf jede einzelne Frage mit charmanten Ausweichmanövern – und heizte die Spekulationen damit erst recht an.

Jimmy hakte gleich mehrfach nach: Spielt Sadie eine Schurkin? "Das werden wir sehen müssen", sagte sie. Steckt sie hinter der Figur Gwen Stacy, einer bekannten Spider-Man-Liebe, die zuvor von Bryce Dallas Howard und Emma Stone (37) verkörpert wurde? "Ich schätze, wir werden es herausfinden." Und wie sieht es mit Mayday Parker aus, der Tochter von MJ und Peter Parker, die in den Comics zur Spider-Girl wird? Sadies Antwort: "Das weiß ich nicht!" Auf die Frage, ob sie Rachel Cole spielen könnte – im Comic die rechte Hand des Punishers – entgegnete sie: "Wir werden es im Kino herausfinden." Ob sie eine Liebesgeschichte in dem Film hat? "Wer weiß das schon?" Am hartnäckigsten hält sich online die Theorie, sie könnte Jean Grey darstellen. Auch das kommentierte die Schauspielerin nur mit einem knappen: "Das würden Sie wohl gerne wissen."

Neben ihrem Auftritt in der "Tonight"-Show sorgte Sadie auch modisch für Aufmerksamkeit und erschien bei Jimmy in einem Outfit von Givenchy. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Max in der Netflix-Serie Stranger Things, in der sie seit der zweiten Staffel zu sehen ist. Mit ihrer Besetzung in "Spider-Man: Brand New Day" wagt sie nun einen großen Schritt in Richtung Blockbuster-Kino.

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Getty Images Sadie Sink bei der Broadway-Premiere von "John Proctor Is The Villain" im Booth Theatre in New York City

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Imago Sadie Sink bei den BAFTA Film Awards 2026 in London

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Getty Images Sadie Sink bei der Opening Night Party von "Romeo & Juliet" in London, März 2026