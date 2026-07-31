11 Eingriffe: Micaela Schäfer will keine weiteren Beauty-OPs

Micaela Schäfer (42) zieht einen klaren Schlussstrich: Die Realitystar-Ikone hat sich insgesamt elfmal unters Messer gelegt und will nun keine weiteren Schönheitsoperationen mehr. Im Interview verrät sie, dass ihr die Schmerzen und die Ausfallzeiten schlicht zu viel geworden sind. "Aktuell bin ich wirklich absolut fein, also ich hab auch gar keinen Bock mehr auf OPs. Ich hatte elf Schönheits-OPs. Es reicht einfach langsam", so Micaela. Künftig setzt sie stattdessen auf Sport, gesunde Ernährung und Gesichtsbehandlungen – und das nach den anstrengenden Dreharbeiten zu ihrer neuen Show "Dschungel Divas".

In dem Interview enthüllt Micaela zudem, wie sie die vielen Eingriffe überhaupt finanziert hat. Denn bezahlt hat sie längst nicht alles aus eigener Tasche. "Grad als Celebrity kriegst du ja auch alles umsonst", erklärt sie offen und gibt zu: "Hätte ich das alles bezahlen müssen, hätte ich niemals so viele OPs gemacht. Dann hätte ich wahrscheinlich zweimal die Brust gemacht und vielleicht einmal die Nase, und das wär's." Viele Schönheitschirurgen seien auf sie zugekommen, um sie im Gegenzug für mehr Reichweite kostenlos zu operieren. Nur ihre allerersten Eingriffe, noch vor ihrem Durchbruch, habe sie sich selbst erspart. Bereuen tut sie dennoch nichts – gesundheitliche Probleme habe sie keine. Ihre neue Einstellung bringt Micaela so auf den Punkt: "Ich will auch irgendwann mal anfangen mit leben und nicht nur für das perfekte Aussehen, weil das gibt's ja eh nicht."

Dass Micaela gerade einen entspannteren Blick auf das Leben wirft, dürfte auch mit ihrer neuen Beziehung zusammenhängen. Ihr Partner steht ihr und ihrem Job vollständig zur Seite. Kennengelernt haben sich die beiden über eine Dating-App – was für die Nackt-DJane gar nicht so einfach war: Viele Nutzer hielten ihr Profil für einen Fake und meldeten es entsprechend. Ihr bislang härtestes TV-Abenteuer bei "Dschungel Divas", das sie als "absoluten Horrortrip" bezeichnete, ist ab dem 3. August auf Sat.1 und Joyn zu sehen.

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IMAGO / Future Image Micaela Schäfer, September 2025

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Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 in Berlin

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Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 bei der Premiere von "Love Island VIP"