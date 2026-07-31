Wort gehalten: Marc Cucurella hat nun Tattoo von Trainer

Nach dem WM-Titel mit der spanischen Nationalmannschaft hat Fußballer Marc Cucurella (27) sein Versprechen eingelöst: Der 28-Jährige ließ sich das Gesicht seines Trainers Luis de la Fuente auf den Arm tätowieren. Das Motiv zeigt den Coach mit übergroßem Kopf und dem WM-Pokal in der Hand – gestochen oberhalb des Ellenbogens auf der Rückseite des Arms. Auf Instagram teilte Marc Bilder und Videos seines Tattoo-Termins und kommentierte das Ergebnis schlicht mit den Worten: "Versprechen gehalten."

Schon vor der Weltmeisterschaft hatte der Spanier angekündigt, sich bei einem WM-Titel das Konterfei seines Trainers stechen zu lassen – eine Ankündigung, die viele zunächst als Scherz abgetan hatten. Nach dem gewonnenen WM-Finale gegen Argentinien reagierte de la Fuente auf die Tattoo-Idee seines Schützlings mit einem Lachen: "Versprechen muss man halten. So hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht." Für das neue Motiv holte sich Marc einen prominenten Tätowierer: Der Spanier "Ganga", der auf Instagram fast zwei Millionen Follower zählt, hat bereits Stars wie Basketball-Legende LeBron James (41), Rapper Travis Scott (35) und Tennis-Profi Carlos Alcaraz (23) mit seiner Kunst verziert.

Für Marc ist das Tattoo von de la Fuente eine weitere Ergänzung seiner bestehenden Körperkunst. Auf demselben Arm trägt er bereits ein Löwen- sowie ein Rosenmotiv. Die Verbindung zwischen dem Spieler und seinem Trainer geht übrigens weit zurück: De la Fuente coachte Marc bereits in der spanischen U19-Nationalmannschaft und arbeitet seit 2022 wieder mit ihm in der A-Nationalmannschaft zusammen. Marc selbst ist inzwischen Real-Neuzugang und damit nach seinem WM-Triumph auch auf Vereinsebene in eine neue Ära gestartet.

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Instagram / cucurella3 Marc Cucurella, Fußballprofi

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Getty Images Marc Cucurella im WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien

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Getty Images Marc Cucurella im Mai 2024