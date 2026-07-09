Schwester auf der Bühne: Harry Styles zu Tränen gerührt

Beim letzten Konzert seiner zwölfteiligen Wembley-Residency hat Harry Styles (32) eine ganz besondere Überraschung erlebt: Seine Schwester Gemma Styles, die sonst nur selten in der Öffentlichkeit auftritt, betrat die Bühne und richtete emotionale Worte an den Sänger. Am Ende der Rede, die sowohl Harry als auch Gemma selbst sichtlich rührte, lagen sich beide schließlich minutenlang in den Armen, während die Fans lautstark applaudierten.

In ihrer Rede würdigte Gemma nicht nur die musikalische Leistung ihres Bruders, sondern auch seinen Charakter als Mensch. "Ich denke im Alltag nicht so an dich. Ich denke an dich als Bruder, als Onkel, als besten Freund", sagte sie laut dem Magazin The Sun. "Die Gemeinschaft, die sich um dich gebildet hat, ist einfach unbeschreiblich." Weiter fügte sie hinzu: "Ich bin so stolz auf dich – und nicht nur stolz, weil du solche Dinge getan hast, die sonst niemand tut. Ich bin stolz darauf, wer du bist und wen du anderen erlaubst zu sein."

Harry hatte seine "Together Together"-Wembley-Residency am 12. Juni gestartet und damit Musikgeschichte geschrieben. Mit zwölf ausverkauften Nächten im Wembley-Stadion übertraf der Brite in diesem Kalenderjahr sowohl Coldplay als auch Taylor Swift (36) und trat insgesamt vor mehr als einer Million Fans auf. Neben dem emotionalen Auftritt seiner Schwester sorgte Harry beim Abschlusskonzert auch für Aufsehen, als er den Song "Two Ghosts" spielte – ausgerechnet am Tag der Hochzeit seiner Ex-Freundin Taylor mit NFL-Star Travis Kelce (36). Das Stück gilt weithin als Lied über Taylor und war zuvor in keiner seiner "Together Together"-Shows in Wembley aufgetaucht.

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Instagram / annetwist Harry Styles und seine Schwester Gemma im Wembley-Stadion, 2026

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Imago Harry Styles bei den Brit Awards 2026

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Imago Taylor Swift und Harry Styles, Dezember 2012