Wegen Harry: Deshalb verpasste Shania Twain Taylors Hochzeit

Shania Twain (60) hat einen triftigen Grund, warum sie die Hochzeit von Taylor Swift (36) verpasst hat: Die Countrysängerin war zur selben Zeit als Opener bei Harry Styles' (32) Residency im Londoner Wembley-Stadion im Einsatz. Taylor heiratete NFL-Star Travis Kelce (36) am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City – doch Shania war zu diesem Zeitpunkt bereits für die zwölfteilige Showreihe ihres Musikerkollegen eingeplant. In einem Interview mit dem kanadischen Entertainmentportal ETalk sprach die Sängerin nun offen über den Konflikt und ihre Enttäuschung darüber, nicht dabei gewesen sein zu können.

"Ich hätte alles getan, um bei Taylors Hochzeit dabei zu sein. Das wäre wirklich wunderschön für mich gewesen – aber ich war bei Harry", erklärte Shania gegenüber ETalk. "Taylor Swift hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen, und ich konnte nicht hingehen, weil ich bereits für Harrys Shows zugesagt hatte. Ich war bereits gebunden." Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Wenn Harry jemals heiratet und mich dabei haben möchte, dann muss er mich früher fragen." Der ETalk-Moderator wies darauf hin, dass Taylor und Harry von 2012 bis 2013 miteinander zusammen waren – was die Situation laut Shania "irgendwie lustig" mache.

Trotzdem war die Feier ein echtes Staraufgebot: Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31), Jessica Alba (45), Hugh Grant (65), Karlie Kloss (33), Paul Rudd (57) und viele weitere Promis wohnten der Trauung bei. Auf Seiten des Bräutigams feierten unter anderem Brittany und Patrick Mahomes (30) sowie andere bekannte NFL-Stars mit. Insgesamt sollen rund 1.000 enge Freunde und Familienmitglieder des Paares dabei gewesen sein. Taylor und Travis hatten sich im Sommer 2023 kennengelernt. Shania war übrigens nicht die einzige prominente Bekanntschaft der Braut, die fehlte: Auch Taylors frühere enge Freundin Blake Lively (38) sowie Sängerin Lorde (29) waren bei der Zeremonie nicht zugegen.

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Getty Images Shania Twain bei den Academy of Country Music Awards im MGM Grand Garden Arena in Las Vegas

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Instagram / annetwist Harry Styles und seine Schwester Gemma im Wembley-Stadion, 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026