Singt Ariana Grande in neuem Song über Ex Ricky?

Ariana Grande (33) hat am 31. Juli ihr mit Spannung erwartetes neues Album "Petal" veröffentlicht – und ein bestimmter Track sorgt seitdem für besonders viel Gesprächsstoff unter den Fans. Auf dem Album findet sich der Song "bad thing (bunny hop)", in dem die Sängerin über Schmetterlinge, heimliche Treffen und eine wieder aufflammende Anziehung singt. Viele Fans sind überzeugt, dass die 33-Jährige darin eine wiederentfachte Romanze mit Ricky Alvarez (35) besingt – ihrem Ex-Freund, mit dem sie bereits einmal liiert war.

Im Text heißt es unter anderem: "Ja, ich mag deine Schmetterlinge / Die, die du mit deinen Händen gebastelt hast / Ja, endlich kann ich sie sehen / Ich kann gar nicht glauben, dass sie die ganze Zeit direkt vor mir waren." Besonders diese Zeilen werden von Fans als Hinweis auf Ricky gedeutet. Auch der Refrain lässt aufhorchen: "Warst du die ganze verdammte Zeit schon so heiß? / Das ist eine schlechte Sache / Das ist eine ganz, ganz schlechte Sache" – was viele als Ausdruck einer Anziehung werten, der sich Ariana nicht entziehen kann. Dazu singt sie: "Treffen wir uns an der Treppe, wo wir / uns verliebt haben, lass es uns noch einmal tun" – also von einem erneuten Treffen an einem Ort, der offenbar voller gemeinsamer Erinnerungen steckt.

Ariana und Ricky waren zwischen 2015 und 2016 ein Paar. Der Tänzer begleitete die Sängerin damals auf ihrer Honeymoon Tour. Nach ihrer Trennung folgten für Ariana weitere Beziehungen, darunter eine kurze Verlobung mit dem Komiker Pete Davidson (32) sowie eine Ehe mit Dalton Gomez (30), von dem sie sich 2023 trennte. Ob "bad thing (bunny hop)" tatsächlich von Ricky handelt, hat die Sängerin bislang nicht öffentlich bestätigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Instagram / rickyrozay Tänzer Ricky Alvarez, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Ariana Grande und Ethan Slater, März 2025