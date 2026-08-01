Rätsel: Ariana Grande gibt neuem Song eine geheime Wendung

Ariana Grandes (33) neuestes Werk sorgt für mächtig Gesprächsstoff: Am 31. Juli hat die Sängerin ihr komplettes Album "Petal" veröffentlicht – zwölf Songs, die die Fans seitdem in Dauerschleife hören. Die erste Auskopplung "Hate That I Made You Love Me", die bereits im Mai erschienen war, steht dabei besonders im Fokus. Denn viele rätseln, an wen Ariana die Zeilen eigentlich richtet – und ob hinter dem Track eine doppelte Botschaft steckt.

Im Song heißt es unter anderem: "Ich hasse es, dass ich dich dazu gebracht habe, mich zu lieben. Tut mir leid, wenn ich dein Typ geworden bin – dabei habe ich es kaum versucht." Manche Fans vermuten, dass sie damit ihren Ex-Ehemann Dalton Gomez (30) meinen könnte. Während sie auf ihrem vorherigen Album "Eternal Sunshine" noch davon sang, wie sehr sie sich für die Beziehung eingesetzt hatte, klingt der neue Track wie das genaue Gegenteil. Andere Fans wiederum hören in dem Lied eine Botschaft an die Öffentlichkeit und die Medien, die sie dafür anprangert, dass sie diese überhaupt erst in ihren Bann gezogen hat. Wer tatsächlich gemeint ist, bleibt Arianas Geheimnis, so berichtet Just Jared.

Produziert wurde der Track von Ariana gemeinsam mit Ilya und Max Martin. Auf Instagram schwärmte die Sängerin bei der Ankündigung des Songs in höchsten Tönen: "Einer meiner liebsten Songs, den ich je schreiben werde – produziert von meinen liebsten Mitstreitern und teuersten Menschen auf der Welt, dem brillanten Ilya, dem einzigartigen Max Martin und mir. Ich kann es kaum erwarten, dass er euch gehört." Ariana ist nicht nur als Sängerin bekannt, sondern auch als Schauspielerin.

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Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

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Instagram / arianagrande Ariana Grande hinter einem Mikrofon im Studio.

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Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin