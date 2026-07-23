Bedeutung: Darum heißt Ariana Grandes neues Album "petal"

Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "petal" gibt Ariana Grande (33) ihren Fans einen ersten Einblick in die Bedeutung des Titels. Bei einem Meeting zur Vorstellung ihrer neuen Musik erklärte die Sängerin laut Just Jared, wofür "petal" steht. Der Name symbolisiere etwas, das voller "Leben" sei und selbst unter kalten, harten und herausfordernden Bedingungen wachsen könne. Das neue Werk erscheint am 31. Juli und ist der Nachfolger ihres Erfolgsalbums "eternal sunshine" aus dem Jahr 2024.

Wie Just Jared berichtet, beschreibt Ariana das Album als eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit negativen Einflüssen: "Es geht irgendwie darum, sich von allen möglichen negativen Bindungen zu lösen – seien es meine eigenen Monster in meinem Kopf, äußere Stimmen oder Dinge, die mir nicht mehr guttun." Gleichzeitig sei das Schreiben der Songs für sie ein Experiment gewesen: Ariana habe ihre Erfahrungen bewusst so verarbeitet, dass die Hörer die Texte auf ihr eigenes Leben übertragen können. Außerdem verrät sie: "Es ist auch ein bisschen wild. Ich war vielleicht zu schüchtern oder zu höflich, um das vorher zuzulassen. Diesmal dachte ich einfach: 'Sche*ß drauf.'"

Während die Musikerin mit "petal" ihr neues musikalisches Kapitel vorbereitet, bleibt auch ihr Privatleben weiterhin ein Gesprächsthema. Zuletzt sorgte Ariana mit mehreren Textänderungen während ihrer Konzerte für Aufsehen und heizte damit die Gerüchte um ein Liebescomeback mit Ex-Freund Ricky Álvarez an. Ob an den Spekulationen tatsächlich etwas dran ist, bleibt bislang jedoch unklar. Fest steht dagegen schon jetzt: Ende Juli dürfen sich Arianas Fans vor allem auf neue Musik und ein sehr persönliches Album der 33-Jährigen freuen.

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Getty Images Ariana Grande im Januar 2026

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Instagram / arianagrande Ariana Grande hinter einem Mikrofon im Studio.

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Imago Ariana Grande mit Freund Ricky Alvarez bei der Ankunft am Tokyo International Airport, 11. April 2016