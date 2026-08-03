Drogentest am Set beendete Mackenzie Phillips' TV-Karriere

Mackenzie Phillips (66) spricht offen über den Moment, der ihre Karriere in der Kultsitcom "One Day at a Time" abrupt beendete. Bei einem Auftritt auf der Fanboy Expo in Knoxville, Tennessee, erinnerte sich die Schauspielerin jetzt an die strenge Moralklausel in ihrem Vertrag – und daran, wie ein geplanter Drogentest sie praktisch über Nacht den Job kostete, wie das Magazin People berichtet. Während der Dreharbeiten zur Erfolgsserie, in der sie an der Seite von Bonnie Franklin und Valerie Bertinelli zum Star wurde, habe Mackenzie hinter den Kulissen mit einer schweren Drogenabhängigkeit gekämpft. Genau diese Probleme führten zu einer Sonderregel im Vertrag der damaligen Teenagerikone – mit dramatischen Folgen am Set.

Wie Mackenzie bei dem Fan-Event schildert, hatten zwar alle Beteiligten eine Moralklausel, bei ihr sei diese jedoch verschärft worden. Demnach hätten die Produzenten das Recht gehabt, sie bei Verdacht auf Drogenkonsum jederzeit zu einem Arzt zu bringen, damit dort ein Urintest gemacht werden könne. Der Wendepunkt kam ausgerechnet an einem ganz normalen Arbeitstag: In einer Mittagspause habe die Schauspielerin wie viele Kollegen im Studio auf einem Sofa geschlafen. Co-Executive-Producerin Patricia Fass Palmer sei dann auf sie zugekommen und habe sie geweckt: "Mac, wach auf. Wach auf. Wir fahren jetzt zum Arzt, damit du in einen Becher urinierst", erinnert sich Mackenzie an die Situation. Als sie mehr Zeit herausschlagen wollte, weil sie gewusst habe, wie schnell Kokain den Körper verlässt, habe Palmer das entschieden abgelehnt. Statt ins Auto zum Arzt zu steigen, musste Mackenzie schließlich ihre persönlichen Dinge zusammenpacken und sofort das Studio verlassen – kurz darauf wurde ihre Figur aus dem Drehbuch gestrichen. Zwischen 1975 und 1980 stand sie für "One Day at a Time" vor der Kamera, kehrte später noch einmal kurz zurück, bevor sie 1983 endgültig ausstieg.

In den Jahren danach sprach Mackenzie immer wieder offen über ihre Vergangenheit mit Drogen, Traumata und ihren langen Weg der Genesung. In einem Gespräch mit Fox News Digital erzählte sie etwa, dass der Konsum von Kokain und Alkohol am Set keine Seltenheit gewesen sei und sie sich mit Kollegin Valerie in den Drehpausen sogar in Mackenzies Haus zurückzog: Im Pool hätten sie Wein getrunken und Kokain gezogen. "Valerie spricht offen darüber, also ist es nicht so, dass ich sie damit bloßstelle", stellte die Schauspielerin klar und betonte, dass ihre Kollegin im Gegensatz zu ihr nicht von einer Sucht betroffen gewesen sei. Heute spielt für Mackenzie vor allem ihre Spiritualität und ihre Familie eine große Rolle: "Was mich erdet, ist mein Glaube und zu wissen, wie stark und resilient mich meine Geschichte gemacht hat", sagte sie gegenüber Fox News Digital. In ihren Memoiren "High on Arrival" und "Hopeful Healing" sowie in ihrer Arbeit in der Suchthilfe, unter anderem als Beraterin in einem Behandlungszentrum, nutzt sie ihre Erfahrungen, um anderen Betroffenen im Kampf gegen die Abhängigkeit zur Seite zu stehen.

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Getty Images Mackenzie Phillips im April 2010 in Beverly Hills

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Valerie Macon / Getty Images Mackenzie Phillips

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Angela Weiss / Getty Images Mackenzie Phillips und ihr erstes Buch "High On Arrival"

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