Mit 50 fit im Mini-Bikini: Ali Larter lässt Fans staunen

Ali Larter (50) zeigt sich in Topform! Die Schauspielerin genießt derzeit einen Luxusurlaub an der italienischen Riviera und teilt die Highlights davon mit ihren Fans auf Instagram. In einer Foto-Galerie präsentiert sie sich in mehreren knappen Bikinis an Bord einer Superyacht – und sieht dabei umwerfend aus. Mal posiert sie in einem nudefarbenen Metallic-Zweiteiler mit Goldketten-Details an der Seite und schwarzer Sonnenbrille auf einer Liege, mal trägt sie einen schwarzen Bandeau-Bikini mit goldenen Accessoires kombiniert zu schwarzen Rüschen-Shorts. In einem Selfie kuschelt sie sich eng an ihren Ehemann Hayes MacArthur (49), während die felsige Küstenlandschaft Italiens als Kulisse dient. Unter die Bilder schrieb sie auf Italienisch: "Adoro l'Italia" – zu Deutsch: "Ich liebe Italien."

Neben den Bikinifotos sind in dem Beitrag auch weitere Eindrücke ihres Trips zu sehen: ein Teller Pasta mit einem Glas Wein, ein Sonnenuntergang sowie ein nächtliches Kuschelfoto mit Hayes. Auch bei der Fitness ließ die Schauspielerin keinen Tag aus – ein Schnappschuss zeigt sie in schwarzem Sportoberteil und Leggings beim Workout im bordeigenen Gym der Superyacht. Die Darstellerin aus der Paramount+-Serie "Landman" hält sich nach eigenen Angaben mit einem strikten Fitness- und Ernährungsplan in Form. Gegenüber dem Magazin People verriet sie: "Ich arbeite wirklich hart. Ich bin montags um 4:30 Uhr auf den Beinen. Ich gehe laufen. Nur 30 Minuten. Ich versuche, sehr sauber zu essen, aber ich esse. Ich bin so eine Protein-Mama." Zusätzlich zum Laufen mache sie außerdem viel Krafttraining.

In der Serie "Landman" spielt Ali die selbstbewusste und glamouröse Ex-Frau von Billy Bob Thorntons (70) Charakter Tommy Norris. Bikini-Szenen sind für sie trotz ihrer beeindruckenden Kondition eine besondere Herausforderung. In einem früheren Interview mit People machte sie deutlich: "Ich glaube nicht, dass es eine Schauspielerin gibt, die sagt: 'Juhu, eine Bikini-Szene!' Niemand will das machen." Sie kämpfe beim Dreh mit eigenen Unsicherheiten und Ängsten, lasse diese aber nicht zu: "Es würde nicht funktionieren, wenn ich Unsicherheit hereinlasse." Die dritte Staffel von "Landman" soll voraussichtlich Anfang 2027 erscheinen, die Produktion beginnt laut Fox News Ende August oder Anfang September dieses Jahres.

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Getty Images Ali Larter bei einem Event in Los Angeles im Januar 2020

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Instagram / alilarter Schauspielerin Ali Larter im nudefarbenen Metallic-Bikini

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Instagram / alilarter Schauspielerin Ali Larter im Gym-Zweiteiler