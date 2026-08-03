Royaler Frechdachs: Prinz Louis sorgt mit Mimik für Wirbel

Prinz Louis (8) hat bei den Commonwealth Games in Glasgow wieder einmal bewiesen, dass er der unangefochtene Meister der Gesichtsausdrücke im britischen Königshaus ist. Der achtjährige Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) verfolgte die Wettkämpfe von der Tribüne aus – gemeinsam mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder Prinz George (13), wie Hello! berichtet. Dabei sorgte er mit weit aufgerissenen Augen vor Staunen und herzhaftem Lachen für reichlich Unterhaltung und begeisterte damit die Royal-Fans, die die Bilder aus dem Stadion feierten.

Modisch präsentierte sich Louis in einem himmelblauen Hemd von Ralph Lauren und einer dunklen Hose, während der zwölfjährige George in einem schlichten weißen Leinenhemd erschien. Zwischen den einzelnen Wettkämpfen wurden die beiden Brüder dabei beobachtet, wie sie angeregt miteinander diskutierten und mit ihren lebhaften Gesprächen auch die Umstehenden in der Tribüne unterhielten. Während George bei öffentlichen Auftritten häufig eine eher ruhige und gefasste Haltung einnimmt, geht Louis jeden Moment mit ansteckender Begeisterung an.

Für seine ausdrucksstarken Reaktionen ist Louis schon seit einigen Jahren bekannt. Erstmals machte er bei den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth auf sich aufmerksam, als seine Mimik auf der Tribüne für Furore sorgte. Seitdem ließ er auch bei der Krönung von König Charles III. (77) und beim Trooping the Colour keine Gelegenheit aus, mit seinen spontanen Gesichtsausdrücken die Blicke auf sich zu ziehen.

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Matt Porteous Prinz Louis Geburtstagsporträt zu seinem achten Geburtstag

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Getty Images Zuschauer bei den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

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Getty Images Prinz Louis bei Trooping the Colour in London, 13. Juni 2026