Neue Reality-Show "Dschungel Divas" startet: Alle Details

Heute Abend ist es so weit: Die neue Realityshow "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" feiert auf SAT.1 ihre Premiere. Ab 22:55 Uhr tauschen zehn bekannte Frauen aus der deutschen Realitywelt ihren gewohnten Glamour gegen einfache Schlafplätze, tropische Hitze und kräftezehrende Challenges im kolumbianischen Dschungel. Mit dabei sind unter anderem Micaela Schäfer (42), Giulia Siegel (51), Kate Merlan (39), Janina Youssefian (43), Christin Okpara (30) und Jennifer Iglesias (27). Wer die Show nicht live verfolgen kann, findet alle Folgen auch kostenlos im Stream bei Joyn.

Das Konzept der Show hat es laut Bild.de in sich: Bis zu 200.000 Euro Preisgeld warten auf die Kandidatinnen - doch der Jackpot ist alles andere als sicher. Im Camp werden die Teilnehmerinnen immer wieder in Versuchung geführt, sich kleine Luxusmomente zu gönnen. Wer schwach wird, muss dafür bezahlen - der Preisgeldtopf schrumpft entsprechend. Das dürfte für ordentlich Zündstoff sorgen: Wer gönnt sich etwas auf Kosten der Gruppe? Und wer denkt ans Team? Ab der zweiten Folge laufen immer montags jeweils zwei Episoden hintereinander. Insgesamt umfasst die Show 16 Folgen.

Der Cast der Show liest sich wie ein Who's who der deutschen Realitywelt. Neben Micaela, Giulia und Kate stellen sich auch Pinar Sevim, Ingrid Pavic (40), Bellydah und Jessica Delion dem Abenteuer. Die Show ist ein reines Ladies-Only-Format - zehn Frauen, ein Dschungel, ein Jackpot. Dass das Preisgeld dabei nicht fest ist, sondern durch Luxusentscheidungen im Camp beeinflusst werden kann, macht die Dynamik zwischen den Teilnehmerinnen besonders spannend.

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Joyn Der Cast der ersten Staffel von "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet"

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IMAGO / Panama Pictures Jennifer Iglesias, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / janinayoussefian Janina Youssefian im Januar 2024

Imago Pinar Sevim beim Weihnachts-Event von Kate Merlan in Köln, Dezember 2025

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