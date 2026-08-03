Nach Gewichtsverlust zeigt sich Amy Schumer ganz ohne Filter

Amy Schumer (45) lässt sich von nichts verstecken: Die Schauspielerin postete Anfang August auf Instagram eine Reihe ungefilterter Bikinifotos, die sie während eines Yachturlaubs zeigen. Zu den Aufnahmen schrieb sie: "Ich wusste nie, dass es Tage wie diese geben würde. Kein Filter, wie üblich." In einem floralen, bunten Bikinioberteil mit heller Hose und Sonnenbrille posierte sie strahlend vor blauem Meer. In einem weiteren Bild legte sie einen bedruckten Kimono über ihr Outfit, in einem anderen zog sie sich für einen Tauchausflug einen Neoprenanzug über einen blauen Einteiler an.

Der Urlaub stand ganz im Zeichen von Spaß und Abenteuer – und auch das Thema Gewichtsverlust ließ Amy dabei nicht aus. Die 45-Jährige hatte bereits zuvor offen darüber gesprochen, warum sie rund 23 Kilogramm abgenommen hat. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post aus dem Dezember 2025 stellte sie klar: "Ich habe nicht 14 Kilogramm verloren, sondern 23 Kilogramm verloren. Nicht um heiß auszusehen, was sich lustig und vorübergehend anfühlt. Ich tat es, um zu überleben." Auch ihr Medikament Mounjaro sprach sie dabei offen an, wie E! News berichtet: "Ich hatte in den letzten Jahren plastische Chirurgie und nehme Mounjaro."

Hintergrund ihrer Gewichtsabnahme ist eine Diagnose aus dem Jahr 2024: Amy wurde damals das Cushing-Syndrom diagnostiziert – eine Hormonerkrankung, die zu erhöhten Kortisolspiegeln führt und unbehandelt lebensbedrohlich sein kann. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Video aus dem März 2025 erklärte sie laut Us Weekly, dass sie zuvor bereits das ähnlich wirkende Medikament Wegovy versucht hatte: "Ich musste mich übergeben, ich konnte es nicht vertragen." Nach einem weiteren Arztgespräch fand sie mit Mounjaro schließlich eine Therapie, die ihr half. Zusätzlich berichtete sie, wegen Perimenopause mit Östrogen und Progesteron behandelt zu werden. "Meine Haare sind voller, meine Haut ist besser, ich habe mehr Energie", so Amy.

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Getty Images Amy Schumer bei der New-York-Premiere von "Lorne" am 9. April 2026

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Instagram / amyschumer Amy Schumer zeigt sich im Bikini

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Instagram / amyschumer Amy Schumer, Januar 2026