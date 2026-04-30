Kylie Jenner & Timothée genießen Doppeldate mit Freunden

In New York kam es zu einem glamourösen Doppeldate: Kylie Jenner (28) und ihr Freund Timothée Chalamet (30) verbrachten den Abend gemeinsam mit Jordyn Woods (28) und deren Verlobtem Karl-Anthony Towns im Steakhouse 4 Charles Prime Rib in Manhattan. Zuvor hatten die vier zusammen das Playoff-Spiel der New York Knicks gegen die Atlanta Hawks im Madison Square Garden verfolgt, bei dem Towns mit seinem Team den fünften Sieg der Serie einfuhr. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen die beiden Paare beim Eintreffen im Restaurant – allerdings getrennt voneinander. Stunden später verließen sie das Lokal auf dieselbe Weise.

Bereits beim Spiel an der Seitenlinie zeigte Timothée seine Zuneigung zu Kylie ganz offen: Der Schauspieler griff ihr an den Po, während sie ihren Arm um ihn legte. Für das Abendessen wählte die Unternehmerin ein legeres Outfit aus weißem Top, weißer Jeans und einer schwarzen Lederjacke, während Timothée auf Baggy-Pants, eine Lederjacke über einem Hoodie und Timberland-Boots setzte. Jordyn und Karl-Anthony erschienen im Partnerlook: Beide trugen Jeans und bunt bestickte Bomberjacken.

Kylie und Jordyn verbindet eine lange Freundschaft – jedoch hatte diese neben Höhen auch Tiefen. Zwischendurch kam es sogar zu einer eisernen Funkstille. Mittlerweile scheint sich die Verbindung der beiden Social-Media-Stars aber wieder erholt zu haben: 2023 versöhnten sich die einstigen Freundinnen, nachdem Jordyn Jahre zuvor Kylies Schwager Tristan Thompson (35) geküsst hatte, der damals mit Khloé Kardashian (41) zusammen war. Heute hat Jordyn mit Karl-Anthony ihr Glück gefunden und ist seit Weihnachten 2025 verlobt.

Anzeige Anzeige

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei einem Spiel der New York Knicks

Anzeige Anzeige

Getty Images Karl-Anthony Towns und Jordyn Woods im September 2022