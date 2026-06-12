Frieden? Kylie Jenner & Jordyn umarmen sich innig bei NBA

Kylie Jenner (28) und Jordyn Woods (28) haben sich am Mittwochabend bei den NBA Finals in New York überraschend innig gezeigt. Nach dem dramatischen 107:106-Sieg der New York Knicks gegen die San Antonio Spurs trafen die beiden auf dem Court im Madison Square Garden aufeinander und feierten gemeinsam mit anderen Fans. In einem Video, das unter anderem von TMZ verbreitet wurde, ist zu sehen, wie Kylie Jordyn entdeckt, direkt auf sie zuläuft und sie fest umarmt. Danach springen die früheren besten Freundinnen lachend auf und ab und wirken dabei völlig gelöst.

Der Moment sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil hinter Kylie und Jordyn ein jahrelanger Streit liegt. 2019 war ihre enge Freundschaft zerbrochen, nachdem Jordyn in den Tristan-Thompson-Skandal hineingezogen worden war. Tristan, damals der langjährige Partner von Khloé Kardashian (41), hatte Jordyn laut ihrer eigenen späteren Schilderung auf einer Hausparty geküsst. Dass Kylie sich damals von ihrer Freundin distanzierte, galt als klare Reaktion auf den Vorfall.

In der Sendung The Kardashians sprach Kylie zuletzt davon, dass zwischen ihr und Jordyn inzwischen eine "gesündere Distanz" herrsche und die beiden sich etwa einmal im Monat hören würden. Beim Junggesellinnenabschied von Jordyn Anfang 2026 war Kylie dann allerdings nicht in den veröffentlichten Fotos zu sehen. Die ausgelassene Umarmung bei den NBA Finals scheint nun ein neues Kapitel zu markieren.

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Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner beim Launch von Secndnture in West Hollywood, 29. August 2018

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Imago Kylie Jenner im Mai 2026

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Getty Images Jordyn Woods bei der NBA All-Star Legendary Tip-Off Celebration im LACMA, Los Angeles, Februar 2026