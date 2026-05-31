Todesdrohungen: Kylie-Jenner-Bruch belastet Jodie Woods sehr

Jodie Woods hat in der ersten Folge ihrer neuen Netflix-Serie "Calabasas Confidential" offen über eine besonders belastende Zeit ihres Lebens gesprochen – und dabei Tränen vergossen. Die 19-Jährige schilderte, wie sehr sie darunter gelitten hat, als ihre ältere Schwester Jordyn Woods (28) und deren beste Freundin Kylie Jenner (28) sich 2019 zerstritten. Nach dem Bekanntwerden des Skandals bekam auch Jodie massenhaft Hasskommentare und Drohungen. "Alle diese Leute schicken mir Nachrichten und kommentieren: 'Bring dich um' und 'Ich hoffe, deine Schwester stirbt'", schilderte sie unter Tränen gegenüber den Zuschauern der Sendung.

Die Situation hat Jodie bis heute geprägt. "Ich glaube, ich leide unter so etwas wie PTSD. Wegen allem, was ich durchgemacht habe, habe ich das Gefühl, dass ich bei Menschen immer auf der Hut sein muss", erklärte sie. Gleichzeitig sieht sie dem Ganzen auch etwas Positives ab: "Ich bin dafür dankbar, weil es uns so viel enger zusammengebracht hat." Jodie beschreibt sich selbst als äußerst beschützend gegenüber ihrer Schwester – auch wenn Jordyn als die Ältere eigentlich die Beschützerin sein könnte. Hintergrund des damaligen Streits war ein Kuss zwischen Jordyn und Tristan Thompson (35), der zu jenem Zeitpunkt mit Kylies Schwester Khloé Kardashian (41) zusammen war. Das Ereignis brachte Jordyn und Kylie auseinander – über mehrere Jahre hinweg. Inzwischen arbeiten die beiden jedoch daran, ihre Freundschaft neu aufzubauen. Zuletzt feierten Kylie und Jordyn gemeinsam mit Kylies Freund Timothée Chalamet (30) den Einzug der New York Knicks in die NBA Finals – ein deutliches Zeichen der Annäherung.

Jordyn ist heute verlobt mit Karl-Anthony Towns, dem Basketballstar der New York Knicks. Kylie, die mit ihrem Kosmetik-Unternehmen Kylie Cosmetics bekannt wurde, hatte gegenüber dem Magazin Elle im Jahr 2024 erklärt, wie sehr sie der Verlust der Freundschaft geschmerzt hatte. "Immer wenn etwas passierte, Gutes oder Schlechtes, und ich jemanden anrufen musste, war es immer sie. Diese Person zu verlieren hat sich sehr einsam angefühlt", sagte sie dort. Jordyn hatte ihrerseits schon 2019 gegenüber Cosmopolitan UK Hoffnung auf eine Versöhnung geäußert: "Ich liebe sie. Das ist meine Freundin. Ich hoffe, dass sich alles zusammenfügt und wir alle wachsen können."

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Getty Images Jodie Woods beim IWC Schaffhausen x Mercedes-AMG Event in Las Vegas im November 2023

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Getty Images Jordyn Woods und Jodie Woods bei den Glamour Women of the Year in New York City im November 2025

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Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner im August 2018

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