Jordyn Woods feiert Verlobung mit dem NBA-Star Karl Towns

Für Jordyn Woods (28) wurde der Weihnachtsabend in New York zu einem ganz besonderen Moment: Das Model bekam von ihrem Partner Karl Towns einen funkelnden Verlobungsring geschenkt. Der NBA-Star machte seiner großen Liebe im "Overstory" Cocktailbar-Hotspot hoch über den Dächern von Manhattan den Antrag, während die beiden vor einer atemberaubenden Skyline posierten. In einem gemeinsamen Instagram-Post verkündeten die 28-Jährige und der Basketballer nun die Verlobung und spielten mit einem Wortwitz auf den Anlass an. Unter einer emotionalen Bilderreihe schrieben sie schlicht: "Marry Christmas".

Auf den Fotos, die sie mit ihren Millionen Followern teilten, strahlt Jordyn in einem weißen Outfit, während Karl eng an ihrer Seite steht und ihre Hand mit dem Ring hält. Die glamouröse Kulisse über New York, gedämpftes Licht und die romantische Stimmung lassen den festlichen Moment wie eine Filmszene wirken. Dass die beiden diesen Schritt so öffentlich machen, passt zu ihrer bisherigen Beziehung, die sie seit Jahren offen in den sozialen Netzwerken teilen. Die Verlobung markiert nun den nächsten großen Meilenstein für das Paar, das sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit gemeinsamen Urlaubsbildern, Date-Nights und Liebesbekundungen gezeigt hat.

Jordyn und Karl kennen sich allerdings nicht erst seit Beginn ihrer Liebe. Vor ihrer Beziehung waren die beiden lange eng befreundet und fanden laut TMZ über ein schweres gemeinsames Schicksal zueinander: Beide verloren einen Elternteil und unterstützten sich gegenseitig in dieser Zeit. 2020 wurde aus der tiefen Freundschaft schließlich eine Beziehung, die sie nach außen hin ruhig, aber selbstbewusst leben. Während Jordyn als Model und Realitystar eine große Fangemeinde aufgebaut hat, steht Karl als erfolgreicher Basketballer im Rampenlicht. Abseits des Trubels wirken sie jedoch wie ein eingespieltes Team, das seine Nähe vor allem in privaten Momenten zeigt – nun mit einem Verlobungsring als neuem Symbol ihrer Verbundenheit.

Instagram / jordynwoods Karl Towns und Jordyn Woods im Dezember 2025

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Karl Towns im Dezember 2025

Getty Images Jordyn Woods und Karl-Anthony Towns, 2021

