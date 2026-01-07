Karl-Anthony Towns schwärmt von Verlobung mit Jordyn Woods

Karl-Anthony Towns hat in der US-Show "Late Night with Seth Meyers" erzählt, wie er seiner Partnerin Jordyn Woods (28) an Weihnachten den Antrag gemacht hat – und welche Botschaft im Verlobungsring steckt. Der Basketballstar der New York Knicks schilderte den Überraschungsmoment in New York, wo er auf dem Rooftop Overstory auf die Knie ging. Die beiden sind seit rund fünfeinhalb Jahren ein Paar und feierten am 25. Dezember ihre Verlobung mit einem gemeinsamen Instagram-Post. Jordyn trug an dem Abend Weiß, Karl-Anthony setzte auf einen braunen Suede-Mantel – und der Ring glitzerte im Schein der Skyline.

In der Talkshow sprach Karl-Anthony offen darüber, was ihm an dem Schmuckstück wichtig war. Er wollte einen Ring, der ihre Verbindung sichtbar macht und die gemeinsame Reise durch Höhen und Tiefen symbolisiert. "Ich wollte, dass sie einen Ring hat, der dieses Band zeigt, und ja, ich will, dass jeder weiß, dass sie mir gehört", sagte er bei "Late Night" und lächelte, als Seth Meyers nachfragte, ob Jordyn glücklich sei. "Ja", bestätigte er und ergänzte augenzwinkernd, dass auch Jordyns Mutter begeistert sei. Kennengelernt hatten sich beide Jahre vor ihrem offiziellen Liebesstart, seit 2020 treten sie öffentlich als Paar auf – zuletzt zeigte Jordyn ihren Ring stolz im Madison Square Garden, als sie den Knicks-Center am Christmas Game unterstützte.

Abseits des Rampenlichts pflegen beide ihre Rituale: Er findet Halt in einem engen Familienkreis, sie teilt besondere Momente gern in Bildstrecken und setzt auf klare Botschaften statt vieler Worte. Schon früher ließ Jordyn mit einem schnörkellosen Foto und einem Herz-Emoji die Gerüchteküche brodeln, ohne etwas auszusprechen. Gemeinsam zeigen sie sich häufig abgestimmt und detailverliebt – von eleganten City-Looks bis zu ruhigen Abenden zu zweit. Im Freundeskreis gelten sie als Team, das nach außen Glamour mag, im Privaten aber auf Verlässlichkeit, kleine Gesten und feste Routinen setzt. So wirkt der neue Ring wie ein glänzender Schlusspunkt unter viele Andeutungen – und der Auftakt zu einem neuen Kapitel.

Instagram / jordynwoods Karl Towns und Jordyn Woods im Dezember 2025

Getty Images Karl-Anthony Towns und Jordyn Woods im September 2022

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Karl Towns im Dezember 2025