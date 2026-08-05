UK-Trip: Herzogin Meghan von Außenseiter-Behandlung verletzt

Herzogin Meghan (45) soll nach ihrem jüngsten Besuch in Großbritannien tief getroffen sein. Anfang Juli reiste sie gemeinsam mit Prinz Harry (41) und den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach England, um dort auch Zeit mit König Charles (77) zu verbringen. Für die Familie bedeutete der Trip ein seltenes Wiedersehen mit dem Monarchen, für Meghan selbst offenbar eher eine emotionale Belastungsprobe. Laut dem US-Blatt National Examiner fühlte sich die Herzogin während des Aufenthalts in London und auf dem Landsitz Highgrove nicht willkommen, sondern wie eine Außenseiterin behandelt.

Besonders die angeblich strengen Auflagen rund um das Familientreffen sollen die Royal schwer getroffen haben. Der National Examiner berichtet unter Berufung auf eine Quelle, Meghan und Harry hätten sich vom Palast stark kontrolliert gefühlt. Demnach habe es klare Vorgaben gegeben: "keine Dramen und keine Kameras". Auch bei Fotos und möglichen Posts im Netz soll es dem Bericht zufolge deutliche Grenzen gegeben haben. Gerade diese Regeln habe Meghan laut der Quelle als besonders beleidigend empfunden. Während Harry versucht haben soll, das Ganze hinter sich zu lassen und Brücken zu seiner Familie zu bauen, sei Meghan nach dem Besuch tief verletzt und wenig motiviert zurückgeblieben.

Neben dem Familientreffen dürfte Meghan noch etwas anderes beschäftigt haben. Vor drei Tagen sorgte eine Umfrage für Schlagzeilen, die für die Herzogin wie ein weiterer Stich gewirkt haben könnte: Nur 22 Prozent der Briten sollen Meghan demnach positiv sehen. Schlechter stand in der Erhebung nur Andrew da. Für die frühere BBC-Royalkorrespondentin Jennie Bond war das eine klare Ansage. "Meghan ist eine intelligente Frau. Ich bin sicher, dass sie sich ihrer extrem niedrigen Popularität in Großbritannien vollkommen bewusst ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie es inzwischen als verlorenen Fall betrachtet – und ohnehin scheint sie mit ihrem sonnigen Leben in Kalifornien viel glücklicher zu sein."

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Imago Herzogin Meghan beim World Mental Health Day Gala von Project Healthy Minds in New York