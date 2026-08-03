Neue Trennungsgerüchte um Prinz Harry und Herzogin Meghan

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sehen sich erneut mit Trennungsgerüchten konfrontiert. Wie ein Insider jetzt gegenüber Heat World berichtete, soll die Ehe der beiden in einer ernsten Krise stecken – und es sei sogar von einem geheimen Scheidungsplan die Rede. Hintergrund sollen anhaltende Spannungen zwischen dem Paar sein: Harry wolle demnach deutlich mehr Zeit in Großbritannien verbringen, während Meghan dieser Idee wenig abgewinnen kann, da es bedeuten würde, dass die beiden länger getrennt voneinander leben müssten. Die Spannungen seien laut der Quelle zunehmend schwer zu ignorieren.

Gleichzeitig gibt es auch Stimmen, die das Gegenteil behaupten. Die Hellseherin und Celebrity-Matchmakerin Deborah Graham erklärte gegenüber Showbiz Cheat Sheet: "Es gibt viele Gerüchte, dass ihre Ehe scheitert, aber ich glaube wirklich, dass sie eine starke Bindung haben." Deborah beschrieb die Verbindung zwischen Harry und Meghan als besonders selten: "Diese Art von Verbindung ist selten. Nur zwei bis drei Prozent der Welt begegnet je ihrem Seelenpartner." Sie ist außerdem überzeugt, dass Harrys verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (†36), eine Rolle dabei gespielt habe, die beiden zusammenzuführen.

Meghan und Harry lernten sich im Juli 2016 bei einem Blind Date in London kennen und verlobten sich im November 2017. Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 leben sie mit ihren zwei Kindern, Archie (7) und Lilibet (5), in Kalifornien. Zuletzt reisten die beiden mit dem Nachwuchs nach Großbritannien, um König Charles (77) in seinem Anwesen Highgrove House zu besuchen. Für Charles war es die erste Begegnung mit seinen Enkeln seit dem Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth im Juni 2022.

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ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne