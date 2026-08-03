Herzogin Meghans "entspannte" Geburtstagspläne mit Harry

Herzogin Meghan (44) feiert am 4. August ihren 45. Geburtstag – und das ganz im kleinen Kreis. Laut einem Freund der Herzogin, der gegenüber Hello! preisgab, plane Meghan einen entspannten Tag im Kreise ihrer Liebsten. Gefeiert wird in Kalifornien, wo sie gemeinsam mit Prinz Harry (41) und den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) lebt. Das Timing passt dabei gut: Die Familie ist gerade erst von einem Familienurlaub in Großbritannien und Portugal zurückgekehrt, und Meghan wurde in Los Angeles zuletzt sichtlich erholt gesichtet – bei der Vorführung des Dokumentarfilms "Cookie Queens", einer Produktion ihrer gemeinsamen Produktionsfirma Archewell Productions.

Rund um den Geburtstag blicken Experten auch auf Meghans berufliche Zukunft. Zuletzt hatte ihr Auftritt als Gastjurorin bei "MasterChef Australia" für Aufsehen gesorgt – die Folge erzielte die höchsten Einschaltquoten in der Geschichte der Show. Markenstratege Nick Ede sagte gegenüber Hello!: "Meghan gehört nach wie vor zu den meistdiskutierten Frauen der Welt, und ob man sie nun mag oder nicht – sie hat eine unbestreitbare Fähigkeit, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen." PR-Experte Mark Borkowski rät ihr zu einem neuen Anlauf mit starkem Team: "Ich würde es noch einmal mit Dokumentationen und Lifestyleformaten versuchen, die wirklich gut sind. Die Qualität muss vom Team kommen." Beide Experten sehen außerdem Potenzial in einer vorsichtigen Annäherung an die königliche Familie – ein Prozess, der nach deren Besuch in UK bereits begonnen hat.

Privat läuft das Leben der Herzogin in ihrer Wahlheimat Kalifornien seit Jahren nach einem festen Muster ab. Seit sie gemeinsam mit Harry vor sechs Jahren als arbeitende Royals zurückgetreten sind, haben die beiden ein weitgehend eigenständiges Leben aufgebaut. Ihre Aktivitäten reichen von Streaming-Projekten über Podcasts bis hin zu Meghans Lifestylemarke "As Ever". Nick Ede zieht dabei einen Vergleich zu einem anderen Promi-Paar: "Die Beckhams funktionieren, weil David und Victoria eigenständige Karrieren haben, aber rund um Familie, Loyalität und Unternehmertum zusammenfinden." Ähnliches könnte laut dem Experten auch für Harry und Meghan gelten – vorausgesetzt, sie entwickeln eine klare, authentische Identität.

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, serviert Mittagessen im McAuley Community Services for Women in Melbourne

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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