Lottie Moss zum zweiten Mal in dieser Woche in Notaufnahme

Lottie Moss (28) hat ihre Follower mit einem erneuten Krankenhausbesuch aufgeschreckt. Das Model meldete sich per Instagram-Story aus der Notaufnahme, wo sie sich im Wartebereich an der Seite ihres Freundes Themy Kalaitzis filmte. In dem kurzen Clip ist Lottie mit locker zusammengebundenen Haaren und grauem Pullover zu sehen. "Samstags-Date", sagte Themy in dem Video, während Lottie lachte. Dazu schrieb Lottie in ihrer Story: "Rate mal, wer wieder in der Notaufnahme ist – zum zweiten Mal in einer Woche."

In dem Video ist zu erkennen, dass Lottie ein Geschirrtuch um ihre Hand gewickelt hat, das ihr Freund festhält. Bereits wenige Tage zuvor hatte die 28-Jährige ein Foto ihres Fußes in einem medizinischen Stiefel auf Instagram gepostet und mit den Worten "FML" kommentiert – ohne jedoch weitere Details zu der Verletzung preiszugeben. Die wiederholten Krankenhausbesuche sorgen nun bei ihren Fans für Besorgnis, zumal Lottie keine Erklärung für ihre gesundheitlichen Probleme abgegeben hat.

Ihre Beziehung mit Themy hatte Lottie erst im vergangenen Monat öffentlich gemacht, seitdem teilen die beiden regelmäßig verliebte Instagram-Storys und TikTok-Videos. Zuvor war sie mit dem Musiker Evan Campbell zusammen, von dem sie sich im Juni 2024 trennte. Lottie, die in die Fußstapfen ihrer berühmten Halbschwester Kate Moss (52) getreten ist und ebenfalls als Model arbeitet, sorgte in der Vergangenheit auch mit ihrer Arbeit auf der Plattform OnlyFans für Schlagzeilen. 2024 gab sie jedoch bekannt, dass sie die Website für Erwachseneninhalte verlassen hat, nachdem es deshalb zu Spannungen mit ihrer Familie gekommen war. "Meine Mutter sprach wochenlang nicht mit mir und meine Familie war deswegen ein bisschen in Aufruhr", erklärte sie damals.

https://www.instagram.com/stories/lottiemossxo/ Lottie Moss postet ein Video aus dem Krankenhaus, Februar 2026

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss' Fuß

TikTok / lottiemossx Themy Kalaitzis und Lottie Moss, Valentinstag 2026