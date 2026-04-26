Model Lottie Moss muss Firma wegen Steuerschulden auflösen

Frühlingslaune statt Finanzfrust: In London zeigt sich Lottie Moss (28) völlig gelöst an der Seite ihres Freundes Themy Kalaitzis. Das Model wurde am Donnerstag im angesagten Stadtteil Notting Hill gesichtet, wo sie mit dem Kunstberater erst vor dem Pub Walmer Castle herumturtelte und sich immer wieder innig küsste. Wie Fotos zeigen, wich Themy ihr dabei kaum von der Seite, während die beiden mit Freunden plauderten und später zum gemeinsamen Sushi-Date weiterzogen. Im Gespräch mit der Daily Mail war zuvor berichtet worden, dass Lottie ihre Firma aufgelöst haben soll, um eine hohe Steuerschuld zu begleichen – davon war bei ihrem jüngsten Liebesausflug allerdings nichts zu spüren.

Für ihren Tag in der Sonne setzte Lottie auf ein auffälliges Outfit: Sie trug verzierte Low-Rise-Jeans und ein kurzes blaues Top der Marke True Religion, das ihren relaxten Frühlings-Look komplettierte. Der Realitystar, der durch Shows wie "Celebs Go Dating" zusätzlich an Bekanntheit gewann, soll laut dem Bericht seit dem Ausstieg bei OnlyFans deutlich weniger verdienen. Über ihre Firma LottieM Ltd habe sie während der Pandemie zunächst Rücklagen angezapft, um sich über Wasser zu halten, hieß es weiter. Als die Einnahmen nach ihrem Abschied von der Plattform ausblieben, habe sich das Unternehmen aber nicht mehr erholt – neue Projekte wie ein YouTube-Kanal und weitere Unterhaltungsjobs steckten demnach noch in den Anfängen und konnten die angeblichen Schulden bisher nicht ausgleichen.

Lottie, die Halbschwester von Supermodel Kate Moss (52), spricht offen darüber, wie sehr sie der Weg aus dem klassischen Modelbusiness heraus verändert hat. In Interviews mit der Daily Mail und in emotionalen TikTok-Videos erzählte sie, dass sie seit ihrer Jugend mit Depressionen, Angstzuständen und Suchtproblemen zu kämpfen hatte und der Druck in der Modelbranche diese Themen verstärkt habe. Vor allem der Vergleich mit Kate habe sie lange belastet. Mittlerweile betont die Influencerin, dass sie ihren eigenen Weg gehe und sich nicht mehr permanent mit ihrer berühmten Schwester messen wolle: Sie seien einfach "verschiedene Menschen".

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Getty Images Lottie Moss im Februar 2025

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TikTok / lottiemossx Themy Kalaitzis und Lottie Moss, Valentinstag 2026

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Instagram / nickmoss100 Kate Moss und ihre Tochter Lila mit Lottie Moss im September 2024