Lottie Moss feiert Red-Carpet-Debüt mit neuem Freund Themy

Lottie Moss (28) zeigt sich frisch verliebt auf dem roten Teppich! In London erschien das Model am Dienstagabend zur Premiere von Billie Eilishs (24) Konzertfilm "Hit Me Hard And Soft" – und brachte dafür ihren neuen Freund Themy Kalaitzis mit. Arm in Arm liefen Lottie und der Kunstberater über den Teppich und posierten gemeinsam für die Fotografen. Während Lottie sich für den glamourösen Abend mächtig in Schale warf, setzte Themy auf einen coolen, zurückhaltenden Look – und ließ der Blondine klar den modischen Vortritt.

Für den großen Auftritt wählte Lottie ein schwarzes, strukturiertes Satin-Korsett mit Sweetheart-Ausschnitt, dazu eine dunkle Jeans und einen langen schwarzen Mantel mit flauschigem Pelzbesatz. Ihr blondes Haar steckte sie in eine elegante Hochsteckfrisur, das Make-up wirkte passend zum Abend dramatisch und doch edel. An ihrer Seite zeigte sich Themy im schwarzen Blazer mit passender Hose und schlichtem T-Shirt. Laut der Daily Mail sollen die beiden in den vergangenen Wochen immer wieder gemeinsam in London gesichtet worden sein. Ein Insider schildert gegenüber The Sun: "Die Sache scheint ernst zu werden. Beide lieben die Kunst, und Lottie genießt es, mehr über diese Welt zu erfahren. Sie sind total verliebt und genießen ihre Flitterwochen." Bereits zuvor hatte Lottie ihre neue Liebe am Valentinstag und bei einem romantischen Dinner in ihrer Instagram-Story angedeutet. Auch in einem TikTok-Video gab sie einen kleinen Hinweis. "Man muss schon sagen, dass ich mich bewusst dafür entscheide, Single zu bleiben … Nur ein Scherz", so Lottie, während Themy ihr einen Kuss auf die Stirn drückte.

Abseits des Red-Carpet-Glanzes erlebt Lottie momentan jedoch eine herausfordernde Phase. "Sie hat die Entscheidung getroffen, ihre Firma zu liquidieren, nachdem sie nicht genug Einkommen hatte, um ihre ausstehenden Steuerrechnungen zu begleichen", erklärte ein Insider der Daily Mail. Zuvor soll sie dort bis zu 30.000 Pfund (35.000 Euro) im Monat verdient haben. Nach ihrem Abschied von dem Erotikportal OnlyFans sei das Einkommen jedoch eingebrochen. Die frühere Realityteilnehmerin konzentriert sich laut dem Bericht inzwischen wieder stärker auf klassische Modeljobs und plant neue Projekte im Entertainment-Bereich, darunter auch einen YouTube-Kanal. Nun wird ihr Themy, der seinen 677 Instagram-Followern Einblicke in seinen stilvollen Alltag gibt, dabei beiseite stehen.

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Getty Images Bei der UK-Premiere von "Hit Me Hard And Soft: The Tour" im Odeon Luxe Leicester Square: Lottie Moss und Themy Kalaitzis

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TikTok / lottiemossx Themy Kalaitzis und Lottie Moss, Valentinstag 2026

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Getty Images Lottie Moss, Model