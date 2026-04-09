Zendaya gesteht ehrlich: Tom Holland übertrumpft sie am Herd

Zendaya (29) hat in der "Jennifer Hudson Show" eine süße Beichte über ihr Privatleben mit ihrem Verlobten Tom Holland (29) gemacht. Die Schauspielerin verriet der Moderatorin jetzt in der Sendung, dass Tom regelmäßig für sie in der Küche steht und vegetarische Gerichte zubereitet. Dabei greift der "Spider-Man"-Star auf eine besondere Hilfe zurück: das Kochbuch seines Bruders Sam, der professioneller Koch ist. "Es ist wirklich süß, weil Tom es rausholt und sagt: 'Okay, ich werde alle vegetarischen Sachen finden und verschiedene Rezepte von meinem Bruder für dich ausprobieren'", erzählte die 29-Jährige.

Doch dann folgte ein überraschendes Geständnis von Zendaya: "Er ist wahrscheinlich – ich meine, jetzt weiß er, dass ich das zugebe – der bessere Koch", gab sie gegenüber Jennifer zu. Die Schauspielerin versuchte zwar, ihre eigenen Kochkünste zu verteidigen und schwärmte von ihrer scharfen Wodka-Pasta, musste dann aber doch einräumen: "Ich glaube, er könnte besser darin sein als ich." Zendaya ist seit ihrem elften Lebensjahr Vegetarierin und Tom hatte bereits in einem Podcast erzählt, dass er vegetarische Mahlzeiten für seine damalige Freundin zubereitet, während sie am Set beschäftigt ist. Das Paar hat sich im Januar verlobt.

Toms Bruder Sam hatte im vergangenen August der Zeitung The Times bestätigt, dass der Schauspieler tatsächlich fleißig seine vegetarischen Rezepte ausprobiert. "Ich habe Tom diese Rezepte geschickt, weil er für das Abendessen zuständig war, während sie einen Film in Boston drehte", erklärte der Koch und Autor damals. Sam hatte kürzlich sein Kochbuch "Kitchen Kickstart" veröffentlicht, das Tom offenbar intensiv nutzt. Neben ihrer gemeinsamen Arbeit in der Küche haben Zendaya und Tom auch beruflich viel geplant: Die beiden werden demnächst nicht nur in "The Odyssey", sondern auch im neuen "Spider-Man"-Film "Brand New Day" gemeinsam vor der Kamera stehen.

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Getty Images Zendaya bei der Premiere von "The Drama" in Rom, März 2026

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ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021