Am Strand: The-Wanted-Sänger Nathan Sykes hat sich verlobt

Nathan Sykes (29) hat seiner Freundin die Frage aller Fragen gestellt! 2013 gingen der The Wanted-Star und Ariana Grande (29) gemeinsam durchs Leben. Doch die große Liebe sollte es nicht werden: Nach wenigen Monaten trennten sich die beiden. Danach wurde es ruhig um das Liebesleben des Sängers – bis im November 2018 das erste Bild mit seiner Freundin Charlotte auftauchte. Seitdem scheinen die beiden auf Wolke sieben zu schweben. Jetzt wagen sie den nächsten Schritt: Nathan und Charlotte haben sich verlobt!

Auf seinem Instagram-Account gab Nathan die Verlobung bekannt: Auf zwei niedlichen Schnappschüssen posieren der Sänger und seine Liebste vor einer traumhaften Kulisse am Strand, während Charlotte stolz ihren Verlobungsring in die Kamera hält. "Vor ein paar Nächten habe ich Charlotte an denselben Strand in Saint Lucia geführt, an dem ihre Eltern vor vielen Jahren geheiratet haben, um ihr eine bestimmte Frage zu stellen und sie hat 'Ja' gesagt!", schrieb der Musiker stolz zu den romantischen Aufnahmen.

Die Fans freuen sich für die frisch Verlobten: "Wie ist es möglich, dass der kleine Nath verlobt ist? Mein 14-jähriges Ich ist außer sich! Herzlichen Glückwunsch an euch beide!", "Herzlichen Glückwunsch, mein Freund! Ich freue mich so für dich" oder "Das ist die schönste Nachricht, die 2022 gebraucht hat. Ich sende euch all die Liebe und Glückwünsche der Welt", schrieben einige Follower in den Kommentaren.

Instagram / nathansykes Nathan Sykes und seine Freundin Charlotte im Dezember 2022

Instagram / nathansykes Nathan Sykes und seine Freundin Charlotte

Instagram / nathansykes Nathan Sykes und seine Freundin Charlotte im Oktober 2022

